Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fanatik'te yer alan habere göre; bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Moussa Sow, TFF 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

Senegalli golcü, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Shabab Dubai takımında forma giyiyordu.