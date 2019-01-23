Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta gerilimli günler yaşanmaya devam ediyor. Pepe ve Babel’in ayrılığı ve Quaresma’nın da gitmek istemesinden sonra son olarak Adriano krizinin yaşandığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in, bir süre önce tutum ve davranışlarından rahatsız olduğu Brezilyalı sol beke tercümanı aracılığı ile “Kafası başka yerde oyuncu istemiyorum” dediği ve idmandan çıkardığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun daha sonra ailesi ve menajeriyle konuştuktan sonra Güneş’e “Hocam kararımı verdim, kalıyorum” dediği belirtildi. Ancak Şenol Güneş’in transfer komitesine Adriano’nun yine de kafasının karışık olduğunu belirterek buna göre hazırlık yapılması yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Anlaşma bekleniyor

Siyah-beyazlılarda 3. sezonunu geçiren 34 yaşındaki futbolcuya ülkesinin takımlarından Santos talip olmuştu. Ancak gelen teklif Adriano’nun Beşiktaş’tan kazandığı ücretin çok altındaydı. Yönetim yine de Brezilyalı futbolcuya bir senelik sözleşme teklif etti. Adriano ise kalmaya sıcak baksa da bir yıllık sözleşme teklifinden memnun olmadı. Siyah-beyazlılardan iki yıllık sözleşme isteyen sol bek oyuncusu, yönetimin bu konudaki kararını bekliyor. Taraflar arasında son yapılacak görüşmenin ardından 1+1 yıllık anlaşma sağlanması bekleniyor.

Quaresma’dan trivela dersi

Porto’ya gitmek istediğini yönetime bildiren Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma’nın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken yönetimden Q7 paylaşımı geldi. Kulübün sosyal medya hesaplarından, Portekizli yıldızın trivela dersi verdiği bir video paylaşıldı. Yapılan bu paylaşım, Quaresma’nın takımda kalacağının işareti şeklinde yorumlandı.