Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda beşinci, altıncı hakemlik kalkıyor ve yerine VAR uygulaması resmen başlıyor. Son 16 turunda görev alacak hakemler, 5-7 Şubat tarihlerinde Malaga’da son defa VAR seminerinden geçecekler. Buraya Türkiye’den Cüneyt Çakır ile birlikte ekibindeki Hüseyin Göçek, Halis Özkâhya, Barış Şimşek, Bahattin Duran ve Tarık Ongun da davet edildi. VAR’da Hüseyin Göçek, AVAR’da Barış Şimşek Cüneyt Çakır’ın ekibini oluşturacaklar. UEFA’nın, FIFA kokardı olmayan ancak Türkiye’deki VAR performansını dikkate alan Barış Şimşek’i Şampiyonlar Ligi’nde “VAR” olarak kullanacak olması dikkat çekti.

Bu hafta üç hakem yok!

UEFA’nın hakem kış semineri 27-31 Ocak’ta Lizbon’da yapılacak. Elit ve 1. kategoriden seçilmiş hakemlerin katıldığı seminere Türkiye’den Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Ümit Öztürk katılacak. Üç hakem, pazar günü Lizbon’a uçacakları için 19. haftadaki lig maçlarında görev almaları beklenmiyor. Sınırlı sayıda hakem kadrosuyla ligi döndürmeye çalışan MHK, araya kupa maçları da girince zor durumda kaldı. Bu arada Hüseyin Göçek, Doha’daki FIFA seminerine çağrıldı. FIFA, 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasındaki seminerde, 2019’daki turnuvalar için VAR eğitimi verecek.