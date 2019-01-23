Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezonun ikinci yarısına Bursaspor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, son günlerine giren ara transferde kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Aatıf’ı Rize’ye kiralayarak yabancı kontenjanında bir kişilik yer açan sarı-lacivertliler, Premier Lig’de yıldız avını sürdürürken, iç pazarda da sürpriz bir hamle yaptı. Fenerbahçe, gözden çıkarılan Emmanuel Adebayor için Başakşehir’in kapısını çaldı. Robinho ve Demba Ba transferlerinden sonra forma şansı iyice azalan 34 yaşındaki Togolunun adı Katar ve Suudi Arabistan takımlarıyla anılırken Ersun Yanal’ın yardımcıları da Başakşehir teknik heyetini arayarak Adebayor’un son durumu hakkında bilgi istedi.

Öncelik orta saha

Ümraniye maçında tribünlerin protesto ettiği İslam Slimani’yi alkışlayan teknik direktör Ersun Yanal’ın buna rağmen Cezayirli golcüyle ilgili yönetime olumsuz rapor verdiği ve Fenerbahçe’nin golcü arayışlarını hızlandırdığı biliniyor. Slimani’nin sözleşmesini feshetmek için menajerini İstanbul’a davet eden sarı-lacivertliler, Adebayor konusunda kendilerine yeşil ışık yakan Başakşehir’le masaya oturmaya hazırlanıyor. Ancak Fenerbahçe’nin transferdeki önceliği Adebayor değil. Chelsea’den Victor Moses’i kiralamak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, takımda Alex etkisi yapacak bir ofansif orta saha arayışında.

“İKİ PUANIMIZ GİTTİ”

Fenerbahçe’de Bursa beraberliğinin faturası hakem Cüneyt Çakır’a kesildi. Başkanvekili Semih Özsoy “Bizim sorunlarımız bizi ilgilendirir. Cüneyt Çakır sebebiyle iki puan kaybettik” derken pozisyonun başrolündeki Valbuena “Hakem nasıl faul vermez anlamıyorum” isyanında bulundu.

MAÇI KOPARAMIYOR

On sekiz lig maçında 17 puan toplayabilen Fenerbahçe ne geriye düştüğü maçları çevirebiliyor, ne de öne geçtiği maçları koparabiliyor. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü dokuz maçta sadece bir defa kazanabilirken iki defa da beraberliği kurtardı. Fenerbahçe, öne geçtiği altı maçın ise sadece ikisini kazandı.