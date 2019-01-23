Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nice zaferler yaşayan ve yaşatan, Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran Gaziantepspor maddi imkansızlıklar nedeniyle zorlukla mücadele ettiği Spor Toto 2. Lig'den çekilerek, maçlara çıkmayacağını açıkladı. Kırmızı-siyahlı renkleriyle nam salan, oynadığı maçlarla sayısız başarılar kazanıp, zaman zaman üst sıraları zorlayan, zaman zaman da şampiyonluk kovalayan Gaziantepspor yaşam mücadelesini kaybetti. İki sene önce 28 yıl aralıksız mücadelesi verdiği Süper Lig'e veda eden, geçtiğimiz sezon da mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de de hiçbir varlık gösteremeyerek 2. Lig'in yolunu tutan Gaziantepspor burada da sıkıntılarını bir türlü aşamadı. Geçmiş yönetimlerin hatası ve ekonomik sorunlar nedeniyle bir türlü toparlanamayan, istikrarı yakalayamayan ve son yıllarda sayısız defa olağanüstü seçim yapmasına rağmen dar boğazdan çıkamayan, tüm gelirlerine temlik konulan Antep ekibi, 2. Lig Beyaz Grup'ta aldığı farklı mağlubiyetlerle dikkat çekti. Sezon boyunca deplasmanlara otobüsle gidip gelen, tesislerinde elektrik, su ve doğal gazı kesik olan, sporcularına, çalışanlarına ve teknik heyetine ödeme yapamayan, sahaya genç takımla çıkmak zorunda kalan kırmızı-siyahlı ekip, geçmişteki başarıları, milyonluk transferleri ve Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla adından sıkça söz ettirmişti.

TÜRK FUTBOLUNA SAYISIZ YILDIZ KAZANDIRDI



Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele edip Türk futboluna Fatih Tekke, Hasan Özer, Erhan Namlı, İsmail Köybaşı, Oktay Derelioğlu, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Kemal Aslan, Erdal Güneş, Erdal Kılıçarslan, Ekrem Dağ, Mehmet Polat, Ayhan Akman, Bekir İrtegün, Cenk Tosun, Muhammed Demir, Ömer Çatkıç, Dany, Tarık El Taib, Bouazizi, Lazarov, Fernand Coulibaly, Elvir Boliç, Julıo Cesar De Souza, Jaziri, Marcello, İvan De Souza, Wagner, İvelin Popov, Samuel Johnson, Maxim Romaschenko, Rodrigo Tabata ve Karcemaskas gibi çok önemli yıldızlar kazandıran, 2004 yılında Kamil Ocak Stadı'nda kazanılan 1-0’lık Roma zaferiyle bütün ülkeyi sevince boğan, 2001 yılında son haftalarda kaçırdığı şampiyonlukla hafızalara kazınan Gaziantepspor, gelecek yıldan itibaren yoluna Bölgesel Amatör Lig'den devam etmeye çalışacak.

KULÜP YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA LİGDEN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU



Kulüp tarafından ligden çekilme konusu ile ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantepspor’umuz 50 Yıllık tarihi ile Gaziantep Şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında hiçbir şaibeli olaylara karışmadan onurlu bir şekilde temsil etmiştir. Ancak gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması ağır yenilgiler ile Gaziantepspor isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum oluşturmaktadır. Gaziantepspor’umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına Kulübümüz TFF 2.Lig Beyaz gruptaki kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

