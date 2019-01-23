Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transfer döneminde kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray’dan transfer açıklaması geldi.

Sarı- kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada futbolcu arayışlarının sürdüğü belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:



"Değerli Galatasaray Camiası,

Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.

Camiamıza saygıyla duyururuz."