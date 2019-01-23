Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Hukuk Müşavirliği'nce 23.01.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp resmi internet sitesinden yaptığı sportmenliğe aykırı açıklama sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Koç'un yanı sıra Boluspor da Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları Galatasaray maçında saha olayları sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Y. Ali Koç'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Boluspor Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde oynanan Boluspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"