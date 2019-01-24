Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ara transferdeki ilk takviyesini Evkur Yeni Malatya’dan Sadık’la yapan Fenerbahçe’nin ikinci hamlesi ortalığı sarsacak türden oldu. Sarı-lacivertliler, Chelsea’nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses’le anlaştı. Güzel geçen ilk iki yılın ardından bu sezon Chelsea’de forma giymekte zorlanan 28 yaşındaki sağ açıkla uzun süredir temasta olan Fenerbahçe sonunda muradına erdi. İngiliz ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler, 6 ay için 3,5 milyon avro garanti para, ayrıca 200 bin avro da bonus karşılığında Moses’i kiraladı. Nijeryalı millî oyuncu, dün gece yarısı eşi, çocukları ve menajerleriyle birlikte İstanbul’a geldi. Aatıf’ı Rize’ye kiralayarak yabancı kontenjanında açılan bir kişilik yeri Moses’la dolduran sarı-lacivertli yönetim, şimdi yeni hedefleri için çalışmalarına hız verdi.

Lisansları askıya alınabilir

Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Tolgay Arslan için Beşiktaş’la anlaşamayan sarı-lacivertliler, bu mevki için rotayı Fulham’da forma giyen Norveçli Stefan Johansen’e çevirdi. Premier Lig’de tutunmaya çalışan Fulham’a 2,5 milyon avroluk teklif yapan Fenerbahçe, 28 yaşındaki oyuncuya da aynı ücreti teklif etti. Başakşehir’le de Adebayor için büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Yeni lejyonerler için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan yönetim, Yanal’ın kadroda düşünmediği Slimani’yle yolları ayırmak için menajeriyle pazarlık yapıyor. Cezayirli golcünün yanı sıra Diego Reyes ve Valbuena da topun ağzında. Sarı-lacivertliler, kontenjanı boşaltmak için gerekirse bu oyuncuların lisanlarını askıya almayı dahi değerlendiriyor.