Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Quaresma’nın takımda kalması için Şenol Güneş büyük uğraş veriyor. Teknik adam, Porto’ya dönmek isteyen Portekizli yıldızı gitmemeye ikna etmeye gayret ediyor. Quaresma’nın kalması hâlinde kulübün kasasından 36 yaşındaki bir futbolcu için 2,8 milyon avro daha çıkacağını belirten bazı yöneticilerin transfere onay verdiği öğrenilirken Güneş bu görüşe sert bir şekilde karşı çıkarak Başkan Fikret Orman’la yaptığı görüşmede Portekizli yıldızın takımda kalması gerektiğini belirtti ve “Onu göndermek için artık çok geç. Quaresma giderse takımdaki dengeler bozulur. Şampiyonluk bile kaybedilebilir” dedi.

Son bir dileği var

Başkan Orman da Quaresma’nın takımda tutulsa bile kalan maçlarda katkı veremeyeceği yönündeki endişesini dile getirdi. Şenol Güneş ise Portekizli futbolcunun ilerleyen yaşına rağmen hâlâ idmanların en çalışkan ismi olduğunu ve profesyonelliğinden şüphe etmediğini söyledi. Bu arada Q7’nin menajeri vasıtasıyla Porto ile sık sık görüştüğü ve “Yönetimin onayını bekliyorum” dediği öğrenildi. Öte yandan Quresma’nın yarın Vodafone Park’ta oynanacak BB Erzurumspor maçında taraftarlara veda etmeye hazırlandığı ve gitmesine onay verilse dahi son defa siyah-beyazlı formayı giymek istediği de gelen bilgiler arasında.