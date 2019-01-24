Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sarı-kırmızılılarda sıcak, ilginç ve tepki çeken gelişmeler var... Sıcak gelişme, pazar akşamından bu yana Dubai’de olan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar’ın İstanbul’a eli boş dönmeleri. Taraftar ve teknik ekip bir değil iki transfer birden beklerken özel uçak boş geldi. Hem Alan Carvalho hem de Pato yoktu. Sezon başından bu yana yönetimin forvet transferi konusundaki eylem ve söylemlerinin birbirini tutmamasını eleştiren taraftar yeniden yönetimi hedef aldı. Hatta sosyal medyadan “ForvetYokİstifa” çağrıları yapıldı. Son maçta binlerce taraftarın “Forvet nerede” diye beste yaptığı Albayrak’ın açıklamaları çok merak ediliyordu. Havaalanında yorgun ve gergin olduğu görülen ikinci başkan kısa ama biraz da yönetimin sıcak açıklamasıyla ters düşen beyanatlar verdi.

Hepsine teşekkür

Albayrak “Dubai’de birçok futbolcuyla görüştük. Alan ve kulübüyle de çok önceden anlaştık, aramızda herhangi bir pazarlık söz konusu değildi. Alan ve kulübüne teşekkür ederim. İnanılmaz güzel bir şekilde davrandılar. Her şey yolunda gidiyor. Alan gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Birden bire ‘Transfer yattı’ şeklinde haberler çıktı, anlamıyorum. Pato’nun kulübüne sonsuz teşekkür ediyorum. Havalimanında bizi karşıladılar, otele kadar getirdiler. Kulüp yetkilileriyle ve Pato ile bir saate yakın görüştük. Pato bizim oraya gitmemiz sebebiyle teşekkür etti ancak kulübüyle ilgili sorunları var, onları çözmesi gerektiğini belirtti ve bizden zaman istedi” dedi.