Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımında forma giyen Lumor Agbenyenu'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen 15 Ağustos 1996 doğumlu sol bek, ülkesinin Wassaman United takımının yanı sıra Portekiz'de Porto, Portimonense, Sporting ve Almanya'da 1860 Münih takımlarında mücadele etti.
Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu transfer etti
24.01.2019 - 15:22 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Göztepe,transfer,futbol,spor,
600013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600013.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
5
2
26
10
16
38
2
Galatasaray
18
9
5
4
36
21
15
32
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Kasımpaşa
18
9
2
7
37
29
8
29
5
Trabzonspor
18
8
5
5
34
26
8
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
24
7
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
25
21
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
18
6
6
6
24
25
-1
24
10
Bursaspor
18
4
10
4
18
18
0
22
11
Göztepe
18
7
1
10
20
22
-2
22
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
18
5
5
8
15
25
-10
20
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Fenerbahçe
18
3
8
7
17
25
-8
17
16
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
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29
-9
17
17
Erzurum BB
18
3
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8
17
24
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16
18
Çaykur Rizespor
18
2
9
7
20
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-8
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19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
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Çaykur Rizespor - Akhisarspor
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Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
18
13
2
3
31
13
18
41
2
Denizlispor
18
12
3
3
30
17
13
39
3
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
4
Osmanlıspor
18
10
2
6
24
14
10
32
5
Gazişehir Gaziantep
18
9
4
5
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31
6
Ümraniye
18
9
4
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Altınordu
18
7
8
3
21
12
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29
8
Boluspor
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8
4
6
22
19
3
28
9
Adana Demirspor
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8
3
7
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19
4
27
10
Balıkesirspor
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6
5
7
17
22
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23
11
Adanaspor
18
5
7
6
21
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Altay
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5
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İstanbulspor
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8
6
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Giresunspor
18
5
5
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22
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20
15
Eskişehirspor
18
4
5
9
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17
16
Afjet Afyonspor
18
4
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16
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Elazığspor
18
4
4
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Karabükspor
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