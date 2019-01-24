Sarı-kırmızılı ekipten, Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarının ardından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi.