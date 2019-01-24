Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçı 1-0 Ümraniyespor üstünlüğüyle sona eren maçın rövanşında Fenerbahçe Ümraniyespor'a sahasında da 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda ederken Ümraniyespor adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili olan taraf Fenerbahçe olurken, her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarının 64. dakikasında Fenerbahçe, Martin Skrtel'in kırmızı kart görmesiyle ilk maçta olduğu gibi bu maçı da 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda tur atlamak için gole ihtiyacı olan Fenerbahçe bütün riskleri aldı ancak golü de kalesinde gördü. Ümraniyespor 89. dakikada Leandrinho'nun golüyle 1-0 öne geçti ve tur için iyice rahatladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ümraniyespor adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

FENERBAHÇE 0 - 1 ÜMRANİYESPOR

18. dakikada Valbuena’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Neustadter’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

27. dakikada orta sahada bulunan Valbuena’nın pasında defansın arkasına sarkan Şener’in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

29. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani’nin kafa vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

43. dakikada Valbuena’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defansın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Skrtel’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

89'GOL LEANDRINHO... Hızlı hücumda ceza sahasına sokulan Leandrinho, sert şutunda topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

---KÜNYE---

Stat: Ülker

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Benzia xx, Valbuena xx, Ayew x, Frey x (Dirar dk. 28 ?), Slimani x

Yedekler: Berke, Isla, İsmail, Alper, Soldado, Mehmet Ekici, Jailson, Sadık, Eljif Elmas

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Merthan xx, Tarık xx, Yasir Subaşı xx, Recep Aydın xx, Emircan Altıntaş xx, Serkan Göksu xx, Vasilogiannis xx, Timur Temeltaş xx, Atabey Çiçek xx

Yedekler: Metin, Bahadır, Birol, Muhammed, Diabang, Madinda, Leandrinho

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek