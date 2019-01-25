Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

THY Euroleague'de normal sezonun zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 20. hafta karşılaşmasında sahasında misafir ettiği Yunan temsilcisi Olimpiakos'u 90-75'lik skorla yendi. Maça rakibini top kayıplarına zorlayan sert bir savunmayla başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği pota altındaki etkili oyunuyla 21-15 önde tamamladı. İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Nikola Kalinic'in çizgi üzerinden 2 sayılık atışı ve Olimpiakos'tan Timma'nın 3 sayılık basketiyle skor 23-21'e geldi. Spanoulis'in başlattığı atakta 24 saniyeyi kullanamayan Olimpiakos, hücumdan eli boş döndü. Sarı-lacivertliler sonrasında çıktıkları hücumu Vesely ile iyi kullanarak skoru 27-23 yaptı. Peş peşe yakaladığı hücumları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 40-28 önde döndü.

RAKİBİ YAKLAŞTIRMADI

Üçüncü periyodun başında da hız kesmeyen Fener boyalı alandan bulduğu 6 sayıyla skoru 46-30'a getirdi. Rakibini yaklaştırmayan temsilcimiz son çeyreğe de 68-54 üstün girdi. Etkili oyununu final periyoduna da taşıyan sarı-lacivertli ekip, skoru 72-57'ye getirdi. Olimpiakos, Leday'ın serbest atış çizgisinden bulduğu 2 sayı ile farkı 9 sayıya kadar indirdi: 72-63. Fenerbahçe Beko, Kalinic ile bulduğu 5 sayı ile skoru 82-68 yaptı. Maçın sonuna doğru Kalinic ile sarı-lacivertliler skoru 87-73'e getirdi ve Yunan ekibi mola aldı. Mola sonrası Sloukas'ın serbest atışlarından sayı bulan Fenerbahçe maçı 90-75 kazandı.