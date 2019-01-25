Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, ligden sonra kupada da havlu attı. Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor’u konuk eden sarı-lacivertliler, 1-0 mağlup oldukları maçın Kadıköy’deki rövanşını da aynı skorla kaybetti. Önümüzdeki sezon Avrupa’da boy gösterebilmek için kupayı öncelikli hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, seyircisinden mahrum çıktığı mücadelede beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Maçın ilk yarısı golsüz biterken ikinci 45'lik diliminde Ümraniye sahaya fırtına gibi döndü.

VOLKAN NEREYE KADAR?

51’de Atabey’in vuruşunda Volkan mutlak golü önlerken, 52’de Yasir’e set çeken de yine kaptan oldu. Ancak 64’te Skrtel’in VAR’la gördüğü kırmızı Fenerbahçe’nin direncini tüketirken, Ümraniye’nin cesaretini artırdı. 89’da Leandrinho, Ümraniye’ye Kadıköy’de tarihi bir zafer yaşattı: 1-0. Fenerbahçe, geceyi yeni bir faciayla noktaladı. Bu arada maçın bitiminin ardından Ümraniyesporlu futbolcular sahada sevinirken stat ışıklarının kapatılması rakip taraftarların tepkisini çekti.

ÜZGÜN VE KIRGINIM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal acı elenişin ardından, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Taraftarımız gibi biz de üzgün ve kırgınız. Oyuncuları lig maçına hazırlamak durumundayız. Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor. Skrtel'in kırmızısı için VAR'a bakmadan önce kendi hatalarımıza bakmalıyız" sözlerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımımızı daha iyi bir konuma getirmemiz gerekiyor. Bu kötü durumdan camia, yönetim ve biz ele ele verip takımımızı çıkartacağız. Transfer için 7 günlük bir süreç var. Bu süreç içinde gereken her şeyi yapacak güce sahibiz. Moses transferi için çalıştığımız bir oyuncu. Detaylar kaldı" şeklinde konuştu.

ŞİMDİ DE ÜMRANİYE

Fenerbahçe, tarihinde 8. defa bir alt lig ekibine karşı elenmenin şokunu yaşadı. Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takımı ligde şampiyonluğa ulaştırdığı 2013-2014 sezonunda Fethiyespor'a elenerek Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunda da bir başka alt lig temsilcisi Konyaspor'a 1-0 yenilerek erkenden elenmişti. Fenerbahçe 1999-2000 sezonunda ise Zdenek Zeman yönetiminde çıktığı Pendikspor karşılaşmasından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak, kupa tarihinin en unutulmaz sonuçlarından birini alırken, söz konusu karşılaşmanın ardından kaptan Rüştü Reçber taraftarların saldırısına uğramıştı.

SERDAR KARMAŞASI

Fenerbahçe'nin Serdar Aziz uğraşı sürüyor. 4 yıllık anlaşma sağlanan Serdar’ın Galatasaray’dan alacağı olan 1,6 milyon avroyu karşılayacağı öğrenildi. Futbolcunun menajeri Haluk Canatar, “Sözleşmeyi yarın (bugün) feshederiz diye düşünüyorum" dedi. Fakat G.Saray Kulübü transfere bonservis bedeli alınmadan izin verilmeyeceğini açıkladı. Bu durumda transfer, ya Serdar'ın eski kulübünü ikna etmesine veya F.Bahçe'nin G.Saray'la pazarlık masasında anlaşmasına bakıyor.