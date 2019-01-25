Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Ağustos ayından bu yana santrfor transferi yapmaya çalışan Galatasaray henüz resmî olarak bir golcüyü kadrosuna katamadı. Pato ve Alan için Dubai’de görüşmeler yapan ve Türkiye’ye eli boş dönen Galatasaraylı yetkililerden Şükrü Hanedar akabinde İtalya’ya uçmuştu. Hanedar’ın Çizme’de Lazio kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın hedefindeki isim ise Felipe Caicedo. Teknik direktör Fatih Terim’in önceliğindeki golcüleri getirmeyi başaramayan sarı-kırmızılılar Lazio’nun 30 yaşındaki forveti için İtalyanlara 3 milyon avro teklif yaptı.

TARAFTARI KESMEDİ

Bu sezon yalnızca 2 gol atan Ekvadorlu futbolcuyla ilgili girişim ise taraftarların tepkisini çekti. Yönetimden daha havalı bir isim bekleyen taraftalar yalnızca iki gol atabilen bir ismin G.Saray’a ilaç olamayacağı görüşünde. Daha önce Espanyol, L. Moskova, M. City gibi kulüplerde de forma giyen Caicedo, sol ayaklı ve mücadeleci özelliğiyle dikkat çekiyor. Daha fazla süre almak için başka bir takıma gitmeyi isteyen Ekvadorlu forvetin Galatasaray’da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Hanedar’ın Lazio ile anlaşıp transfere nokta koyması bekleniyor.

Forvet bulundu!

Hâlâ forvet transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in dünkü idmandaki bir pozu dikkat çekti. Top sürerken fotoğrafa takılan Terim için taraftarlar “Yönetim forvet alamayınca, Terim Hoca, Göztepe maçında oynamak için çalışmalara başlamış” şeklinde yorumlarda bulundu.

Karneyi düzeltelim

İlk yarıda dış sahada oynadığı 8 maçta 4 yenilgi gören Cimbom’da hedef, karne düzeltmek. 3 galibiyet ve bir beraberlikle deplasmandan çıkan Aslan, dışarıda yapılan puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Fatih Terim de öğrencilerini bu konuda uyarırken 3 puanın değerinden bahsetti.