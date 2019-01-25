Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonluk yolunda özellikle iç saha maçlarında puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park’ta BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. İkinci yarıda çıkış hedefleyen BB Erzurumspor’a karşı siyah-beyazlıların işi kolay olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü teknik direktör Şenol Güneş, biraz da mecburiyetten takımının en önemli hücum silahları olan Quaresma ile Burak Yılmaz’ı yedekte bekletmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının hem Akhisarspor deplasmanında henüz hazır olmadığını gördüğü için, hem de taraftarın tepkisinden çekindiği için Burak Yılmaz’ı bu akşam ilk 11’de başlatmayı düşünmediği öğrenildi.

Q7’nin kafası karışık

Güneş ayrıca Burak Yılmaz’a gösterilebilecek taraftar tepkisinin takımı olumsuz etkilemesinden de çekiniyor. Tecrübeli golcünün, maçın gidişatına göre oyuna sonradan girmesi bekleniyor. Ülkesine dönmek isteyen Quaresma ise belki de Beşiktaş’ta son maçına çıkacak. Portekizli yıldızla yönetimin henüz anlaşma sağlayamadığı ve Şenol Güneş’in de kafası karışık olduğu için Q7’yi kulübede bekleteceği öğrenildi. Öte yandan Quaresma’nın ailesinin Portekiz’e gittiği de gelen bilgiler arasında. Yıldız oyuncu ile BB Erzurumspor maçı sonrası son bir görüşme yapılacak ve Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı netleşecek.

Necip Uysal 28 oldu

Beşiktaş’ın kaptanlarından Necip Uysal, 28 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından başarılı oyuncunun yaş gününü kutladı. Kulübün altyapısından yetişen Necip Uysal, A takımdaki 10. sezonunu yaşıyor. Takım arkadaşları da Necip’in yeni yaşını kutladı.

Kartal maça hazır

Ligde bu akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün yapılan son çalışmaya kadro dışı olan isimler hariç bütün futbolcular katıldı. Antrenmanın ardından siyah-beyazlı futbolcular Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde kampa girdi.