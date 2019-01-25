Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 15. haftasında 27 Ocak Pazar günü saat 18.30’da Burhan Felek Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. Ligde geçtiğimiz 14 haftada sahadan galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlılar, derbi hazırlıklarını da hız kesmeden sürdürüyor. Yoğun programda iyi bir şekilde ilerlediklerini söyleyen başarılı orta oyuncu Büşra Kılıçlı, “Avrupa’da ve Türkiye’de yoğun bir maç programımız var. Antrenmanlarımızı en verimli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da güzel sonuçlar elde ediyoruz. Fenerbahçe derbisi, çekişmeli bir mücadeleye sahne olacak. İki takım da güçlü oyunculara sahip. İlk maçı biz kazanmıştık, ama rakibimiz de iyi bir oyun çıkarmıştı. Sahadan yine galibiyetle ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.
Eczacıbaşı VitrA, derbiye hazırlanıyor
25.01.2019 - 13:26 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vestel Venus Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet’e konuk olacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eczacıbaşı Vitra,Fenerbahçe Opet,voleybol,vestel venüs sultanlar ligi,
600240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600240.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
5
2
26
10
16
38
2
Galatasaray
18
9
5
4
36
21
15
32
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Kasımpaşa
18
9
2
7
37
29
8
29
5
Trabzonspor
18
8
5
5
34
26
8
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
23
8
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
25
21
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
18
6
6
6
24
25
-1
24
10
Bursaspor
18
4
10
4
18
18
0
22
11
Göztepe
18
7
1
10
20
22
-2
22
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
18
5
5
8
15
25
-10
20
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Fenerbahçe
18
3
8
7
17
25
-8
17
16
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
19
29
-10
17
17
Erzurum BB
18
3
7
8
17
24
-7
16
18
Çaykur Rizespor
18
2
9
7
20
28
-8
15
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
18
13
2
3
31
13
18
41
2
Denizlispor
18
12
3
3
30
17
13
39
3
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
4
Osmanlıspor
18
10
2
6
24
14
10
32
5
Gazişehir Gaziantep
18
9
4
5
32
14
18
31
6
Ümraniye
18
9
4
5
22
17
5
31
7
Altınordu
18
7
8
3
21
12
9
29
8
Boluspor
18
8
4
6
22
19
3
28
9
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
10
Balıkesirspor
18
6
5
7
17
22
-5
23
11
Adanaspor
18
5
7
6
21
22
-1
22
12
Altay
18
5
5
8
24
21
3
20
13
İstanbulspor
18
4
8
6
22
25
-3
20
14
Giresunspor
18
5
5
8
17
22
-5
20
15
Eskişehirspor
18
4
5
9
15
33
-18
17
16
Afjet Afyonspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
17
Elazığspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1