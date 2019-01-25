Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası bu akşam oynanacak tek karşılaşma ile başlıyor. Açılış maçında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynacak olan karşılaşmadan üç puanla ayrılarak taraftarı önünde iyi bir sonuç elde etmek isteyen siyah beyazlı ekip nasıl bir 11'le karşılaşmaya başlayacak merak ediliyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Erzurumspor ise deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla gülmek istiyor. Beşiktaş Erzurumspor canlı izle, Beşiktaş Erzurumspor şifresiz izle, BJK Erzurum maçı canlı skor, Beşiktaş Erzurum maçı canlı izleme linki gibi araştırılanlar haberimizde

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BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Vodafone Park’ta oynanacak mücadele, bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Sadece beIN SPORTS üzerinden yayınlanacak olan karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten dakika dakika takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Roco, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajiç, Lens, Burak

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Taylan, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Rashad Muhammed

Vida cezalı, Adriano dönüyor

Beşiktaş, yarınki mücadeleye Domagoj Vida’dan yoksun çıkacak.

Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, yarınki mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise yarın teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

Burak Yılmaz ve Ljajic ceza sınırında

Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor’da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Gözler Burak Yılmaz’da olacak

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007’de Çaykur Rizespor’a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

Erzurumspor için final maçı

Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Erzurumspor’da sakat veya cezalı isim bulunmuyor. Ligin son döneminde istediği sonuçları almakta zorlanan Mehmet Özdilek’in öğrencileri, son 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Son olarak 24 Kasım 2018’de Antalyaspor’u 1-0’lık skorla geçen Erzurum, sonrasında Bursa, Yeni Malatya ve Konya’ya kaybetti, Fenerbahçe ve Kayseri’yle de berabere kaldı.