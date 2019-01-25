Beşiktaş’ın BB Erzurumspor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde tribünler Burak Yılmaz için ikiye bölündü. Golcü futbolcu ısınırken şut çalışmasında attığı goller sonrasında tribünlerin bir kısmı Burak’ı alkışlarken bir grup ise ıslıkladı. Esame listelerinin okunduğu sırada hoparlörden Burak Yılmaz’ın adı duyulduğu anda tribünlerin büyük çoğunluğu golcü oyuncuya destek verirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak tepkisini sürdürdü.
Burak Yılmaz’a hem tepki hem destek
25.01.2019 - 21:06 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş-BB Erzurumspor’u konuk ederken, tribünlerden Burak Yılmaz’a hem destek hem de protesto vardı.
Etiketler : Burak Yılmaz,
600325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600325.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
5
2
26
10
16
38
2
Galatasaray
18
9
5
4
36
21
15
32
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Kasımpaşa
18
9
2
7
37
29
8
29
5
Trabzonspor
18
8
5
5
34
26
8
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
23
8
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
25
21
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
18
6
6
6
24
25
-1
24
10
Bursaspor
18
4
10
4
18
18
0
22
11
Göztepe
18
7
1
10
20
22
-2
22
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
18
5
5
8
15
25
-10
20
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Fenerbahçe
18
3
8
7
17
25
-8
17
16
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
19
29
-10
17
17
Erzurum BB
18
3
7
8
17
24
-7
16
18
Çaykur Rizespor
18
2
9
7
20
28
-8
15
19. Hafta Maçları
1/25/2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1/26/2019
Kayserispor - Bursaspor
1/26/2019
Göztepe - Galatasaray
1/27/2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
1/27/2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
1/27/2019
Sivasspor - Trabzonspor
1/28/2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
1/28/2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
1/28/2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
18
13
2
3
31
13
18
41
2
Denizlispor
18
12
3
3
30
17
13
39
3
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
4
Osmanlıspor
18
10
2
6
24
14
10
32
5
Gazişehir Gaziantep
18
9
4
5
32
14
18
31
6
Ümraniye
18
9
4
5
22
17
5
31
7
Altınordu
18
7
8
3
21
12
9
29
8
Boluspor
18
8
4
6
22
19
3
28
9
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
10
Balıkesirspor
18
6
5
7
17
22
-5
23
11
Adanaspor
18
5
7
6
21
22
-1
22
12
Altay
18
5
5
8
24
21
3
20
13
İstanbulspor
18
4
8
6
22
25
-3
20
14
Giresunspor
18
5
5
8
17
22
-5
20
15
Eskişehirspor
18
4
5
9
15
33
-18
17
16
Afjet Afyonspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
17
Elazığspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1