Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, BB Erzurumspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. Rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılan Burak yılmaz, önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor'la 7 lig mücadelesine çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gören golcü futbolcu, bu maçla birlikte 4. sarı kartını görerek Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.