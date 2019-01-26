Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal ile tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçe, bu sezon henüz Ocak ayında hedefsiz kalmışken, korkunç tablonun baş mimarı Damien Comolli’nin koltuğunu koruması tepki çekiyor. Tarihinin en kötü sezonuna her gün yeni bir kâbus ekleyen Fenerbahçe’de artık sadece Comolli değil, tüm yaşananlara rağmen hâlâ Fransızın arkasında duran Ali Koç Yönetimi de tartışılıyor. Yaptığı transferler tel tel dökülürken, faturayı Soldado, Dirar, Aatıf ve Volkan gibi isimlere kesen Comolli’nin yaşanan krizleri çözmek yerine, krizlere sebep olması tahammül sınırlarını zorlarken, sarı-lacivertli camia, Fransız’ın futbolun patronu olduğunu vurgulayan Ali Koç’a da tepki göstermeye başladı.

KOÇ GİBİ DESTEK

Fenerbahçe’nin Ümraniyespor’a elenmesi eleştirilerin dozajını artırırken, vaat edilen transferlerin henüz gerçekleşmemesi, takımın Ersun Yanal’a rağmen toparlanamaması da muhalif seslerin çoğalmasına neden oldu. Fenerbahçe camiası, Comolli’yle bir an önce yolların ayrılmasını isterken, Fransız üzerinden yapılan eleştiriler yönetimi de yaralamaya başladı. Ancak başkan Ali Koç’un kolay kolay geri adım atmaya niyeti yok. Aykut Kocaman’ın gönderilmesi, Ersun Yanal’ın getirilmesi gibi konularda taraftarın sesine kulak veren Koç’un, kendi kredisinden yemesine rağmen Comolli’yle yola devam etmekte kararlı olduğu belirtiliyor. Bu süreç de yönetimle, taraftar arasındaki ipleri geriyor.

KOCAMAN FARK

Fenerbahçe’de taraftar baskısıyla gönderilen Aykut Kocaman’ın performansı mumla aranıyor. Şu anda Konyaspor’u çalıştıran Kocaman, bütün eleştirilere rağmen geçen sezon son haftaya kadar şampiyonluk kovalamış, sarı-lacivertliler sezonun en çok gol atan takımı olmuştu. Kocaman, Fenerbahçe ile son çıktığı 10 maçta 28 puan toplamış ama 9 galibiyet, 1 beraberlik şampiyonluk için yetmemişti. Aykut Kocaman’dan sonra görev alan 3 teknik adam ise 18 haftada 17 puan toplayabildi.

MOSES FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe’nin Chelsea’den 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Bugün takımla idmana çıkacak 28 yaşındaki Nijeryalı’nın Malatya maçında kadroda olması bekleniyor.

BİR YANAL KLASİĞİ

Büyük umutlarla Fenerbahçe’nin başına getirilen Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 6 resmî maçta 2 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak hayal kırıklığına sebep oldu. Kupada Ümraniye hezimeti ise Yanal’ı hedef tahtasına oturttu. Oysa Ersun Hoca bu duruma hiç de yabancı değil! Tecrübeli teknik adam, 2016-17’de Trabzonspor’la de benzer bir süreci yaşamıştı. Yanal, sezonun ilk yarısını liderin 18 puan gerisinde 12. sırada kapatarak ligde hedefsiz kalan Trabzonspor’la Türkiye Kupası’na da grup aşamasında veda etmişti. Bordo-mavili ekip, Konyaspor, Gümüşhanespor ve Kızılcabölükspor’la girdiği grup mücadelesinde 3. olarak elenmişti.

KOÇ'A ULAŞAMIYORUM

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen, Ali Koç’un telefonlarına cevap vermediğini söyledi. Şen, “Taraftar bana, ‘Ali Baba, başkanı arayıp bu durumları sormuyor musun?’ diyor. Ancak ben Başkan Ali Koç’a ulaşamıyorum. Bu sabah da aradım ama dönüş olmuyor” siteminde bulundu. Fenerbahçe’nin Avrupa’ya gidememesinin kabul edilemeyeceğini belirten Şen, Ersun Yanal’a destek olurken, oğlu Metin Şen’in de içinde bulunduğu yönetimi eleştirdi.

LEICESTER GERİ ÇAĞIRDI

Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı İslam Slimani konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Slimani’yi geri almayı kabul etmeyen Leicester’ın, yeni transferi Sala’nın kaybolma şokunu yaşayan Cardiff’e destek olmak için Slimani’yi bedelsiz olarak bu kulübe vereceği öne sürüldü.

OLIMPIAKOS KAPIDA

Ersun Yanal’ın mecburiyetten şans verdiği Mathieu Valbuena’ya Olimpiakos talip oldu. Fenerbahçe’nin elden çıkarmak istediği Fransız yıldıza gelen bu teklif hemen masaya yatırıldı. Valbuena, Fenerbahçe’den aldığı maaşın aynısını isterken kulüpler orta yolu bulmak için temasları hızlandırdı.

PLANLAR ALT ÜST

Ümraniye maçında Atabey Çiçek’e dirsek atan ve rakibinden özür dileyen Martin Skrtel, Ersun Yanal’ın hesaplarını alt üst etti. Yanal’ın Malatya maçında Sadık’ın yanında Neustadter ile Topal arasında bir tercih yapacağı belirtildi. Yönetim, kırmızı karttan dolayı Skrtel’e 30 bin avro para cezası kesecek.