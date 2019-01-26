Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Özellikle iç sahada puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, ligin dibindeki takımlardan BB Erzurumspor'la evinde 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Şenol Güneş takımdan ayrılması gündemde olan Quaresma'ya orta sahanın solunda, Lens'e ise sağında görev verdi. Burak Yılmaz ise Beşiktaş'a transferinden sonra ilk defa çıktığı Vodafone Park'ta hem ıslık hem de alkışlar altında mücadele ederken 8. dakikadaki vuruşunu Sehic güçlükle kurtardı. Quaresma'nın 32'de ceza yayından çektiği şut da Boşnak kaleciye takıldı. Şenol Güneş ikinci yarı başlarken sakatlanan Mirin'i çıkarıp yerine Mustafa Pektemek'i alınca stopere Medel geçti. Beşiktaş hem geriden oyun kurmakta, hem de hücumda çoğalmakta ciddi sıkıntı çekerken, BB Erzurumspor 56'da Rashad ile golle burun buruna geldi.

Dorukhan'dan 2 gol

Karius karşı karşıya pozisyonda ayaklarıyla golü önledi. Burak Yılmaz 60'ta oyundan çıkınca yerine Caner Erkin girdi ve santrfora da Mustafa Pektemek geçti. Bu değişiklikle birlikte sol beki Caner'e devreden Adriano ön liberoda görev yapmaya başladı. Temposunu arttıran Kartal, 64'te Quaresma ve Dorukhan'ın vuruşlarında Sehic'i yine geçemedi. Dakika 69'da Vodafone Park buz kesti. Scuk'un ceza sahası dışından çektiği şutta Necip'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Dorukhan'a çarpıp ağlara gitti: 0-1. Genç yıldız bu golden 8 dakika sonra fileleri havalandırarak kendisini affettirdi. Larin'in oyuna girmesiyle rakip kaleye iyice yüklenen Beşiktaş'ın hızını Quaresma gördüğü kırmızı kartla kesti. Kalan dakikalarda Erzurum net fırsatları harcayan taraftı.

Beşiktaş isek yeneceksin

Maçta goller de mücadele sonunda açık ve net sözler de Dorukhan Toköz'den geldi. Daha önce iki golü VAR'a takılan ve iptal olan genç isim geçen hafta Akhisar filelerini havalandırmıştı. Dün de iki kez sahne alan bir Dorukhan vardı. Necip'in vuruşunda (çarpma) topu kendi ağlarına gönderen siyah-beyazlı oyuncu sonrasında beraberliği sağlayan isim oldu. Mücadele sonunda da "Kendi kaleme attığım golde benim de hatam var, kaydım. Daha iyi oynamalı ve daha çok puanlar almalıyız. Artık içeride puan kaybetmek istemiyoruz. Beşiktaş isek yenmek zorundayız" diye konuştu.

Hem destek hem protesto

Transferi tartışma konusu olan ve bir grubun protestolarına maruz kalan Burak Yılmaz tribünleri ikiye böldü. Isınma hareketleri sırasında tepki görmemesi adına stattaki müziğin sesi açıldı. 60 dakika oyunda kalan ve istekli görünen golcü oyuncu istedği pozisyonları pek bulamadı. Tam "ısınıyor" denirken kenara alınan Burak'a bir grup destek verirken bir grup da ıslıklarla protesto etti. Sarı kart gören Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı duruma düştü.