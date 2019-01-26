İstikbal Mobilya Kayserispor, sol bek Oğuzhan Berber ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "26 Ocak 2019 Cumartesi günü sosyal medyada yayınlanan bir videoda, kulübümüzle sözleşmesi bulunan futbolcu Oğuzhan Berber’in sporcu ahlakı ve gençlere örnek teşkil etmesi açısından asla tasvip etmediğimiz görüntülerine rastlanmıştır. Takımımızla sözleşmesi bulunan bu oyuncu sezon başı hazırlıklarda sakatlanmış, kulübümüz tarafından ameliyatı yaptırılıp, tedavi süreci içerisinde kendisiyle maddi-manevi her türlü açıdan ilgilenilmiştir. Kendisinin rehabilitasyon dönemini tamamlayıp, takımına katılmasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini beklerken bu nahoş görüntülerle gündeme gelmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Meselenin aydınlatılması için çalışmalar sürmekte olup, konuyu haber alır almaz adı geçen futbolcu ve kulübümüzle kontrat yaparken menajeri olmayan ancak sonradan oyuncunun menajerliğini üstlenen Metin Korkmaz'a gerekli ihtar çekilmiş ve her türlü hakkımızın saklı kalması kaydıyla oyuncunun Kayserispor’la olan kontratının karşılıklı olarak fesih edilmesi için gereğinin yapılması istenmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır" denildi.
Kayserispor, Oğuzhan Berber ile yollarını ayırma kararı aldı
26.01.2019 - 14:13 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor, savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'in sosyal medyada paylaştığı bir videodan dolayı futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,Oğuzhan Berber,futbol,süper lig,
600449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600449.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
5
2
26
10
16
38
2
Galatasaray
18
9
5
4
36
21
15
32
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
5
Kasımpaşa
18
9
2
7
37
29
8
29
6
Trabzonspor
18
8
5
5
34
26
8
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
25
21
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
18
6
6
6
24
25
-1
24
10
Bursaspor
18
4
10
4
18
18
0
22
11
Göztepe
18
7
1
10
20
22
-2
22
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
18
5
5
8
15
25
-10
20
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
-7
17
16
Fenerbahçe
18
3
8
7
17
25
-8
17
17
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
19
29
-10
17
18
Çaykur Rizespor
18
2
9
7
20
28
-8
15
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
2
Denizlispor
18
12
3
3
30
17
13
39
3
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
4
Altınordu
19
8
8
3
23
12
11
32
5
Osmanlıspor
18
10
2
6
24
14
10
32
6
Gazişehir Gaziantep
18
9
4
5
32
14
18
31
7
Ümraniye
18
9
4
5
22
17
5
31
8
Boluspor
18
8
4
6
22
19
3
28
9
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
10
Balıkesirspor
18
6
5
7
17
22
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23
11
Adanaspor
18
5
7
6
21
22
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Altay
18
5
5
8
24
21
3
20
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İstanbulspor
18
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8
6
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20
14
Giresunspor
18
5
5
8
17
22
-5
20
15
Eskişehirspor
18
4
5
9
15
33
-18
17
16
Afjet Afyonspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
17
Elazığspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1