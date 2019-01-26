İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 19. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Her 2 takımın da 3 puanı hedeflediğini gördük. Oyun içerisinde gol yönündeki pasları yapmak istedik. İlk 45 dakika riskli oynadık. Birkaç hatamız var. Son vuruşları iyi yapabilirdik. Nihayetinde 1-0 içeri girdik. İkinci yarıya başlarken taktik anlamında değişiklik yapmayı düşündüm ama gol geldi. Golden sonra 10 kişi kalmak bizim aleyhimize oldu. 3 oyuncudan yoksun çıktık elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz. Oyuncuların pozisyonlarını değiştirdik. Bunu gayet iyi yaptık. Maçın geneline baktığımıza beraberlik maçın hakkıydı” şeklinde konuştu.
Hikmet Karaman: “Beraberlik maçın hakkıydı”
26.01.2019 - 20:43 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Beraberlik maçın hakkıydı” dedi.
Etiketler : Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman,
600517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600517.aspx
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19
19
0
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Göztepe
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7
1
10
20
22
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22
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
19
5
6
8
16
26
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21
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Erzurum BB
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3
8
8
18
25
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Fenerbahçe
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3
8
7
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25
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A.
P.
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Denizlispor
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13
3
3
35
18
17
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