Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de sahaya çıktı. Hakan, karşılaşmanın 90. dakikasında yerini Diego Laxalt'a bıraktı. Napolili futbolcu Fabian Ruiz Pena ise maçta uzatmaların oynandığı 93. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

Alınan beraberlikle Serie A'da 2. sırada bulunan Napoli puanını 48'e, 4. sıradaki Milan ise 35'e çıkardı. İtalyan liginde lider olan Juventus pazar günü deplasmanda Lazio'ya karşı oynayacağı maçı kazanması halinde Napoli ile arasındaki puan farkını 11'e çıkaracak.

Öte yandan karşılaşma öncesinde San Siro Stadı'ndaki Milan tribünlerinden Napoli taraftarlarını hedef alan ırkçı tezahüratlar dikkati çekti. İtalyan futbolunda son haftalarda ırkçı tezahüratlar ve taraftarlar arasında çıkan olaylar sıkça gündeme geliyor.