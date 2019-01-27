Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma ülkesine dönmek istediğinde takımda kalması için çabalayan çoktu. Başta teknik direktör Şenol Güneş ile bazı yöneticiler, Portekizli yıldızın sezonu tamamlamasını istiyordu. Hatta Şenol Hoca, BB Erzurumspor maçında ilk 11’de başlatarak Quaresma’ya olan inancını gösterirken, yıldız oyuncunun ayrılmaması için de önemli bir jest yapmıştı. Ancak Q7’nin yaptığı hamle bütün planları bozdu. Portekizli futbolcu karşılaşmanın 87. dakikasında son derece gereksiz bir hareketle kırmızı kart görünce âdeta bütün Beşiktaşlıların başından aşağı kaynar sular döküldü. Kırmızı kart ile alacağı ceza da hesaba katılınca Quaresma’nın artık takıma faydalı olmayacağı görüşü hâkim.

ABD Mİ, PORTO MU?

Üstelik bu zamana kadar Portekizli yıldızın en büyük destekçisi olan Şenol Güneş ile Quaresma’nın kalmasını isteyenler bile fikirlerini değiştirdi. Yönetim ve teknik heyet 35 yaşına gelen oyuncun artık takıma faydalı olamayacağı görüşünde birleşti ve fesih görüşmelerine başlandı. Ailesini Portekiz’e gönderen Quaresma’nın da ayrılmak için gün saydığı bilgiler arasında. Yönetimin amacı Quaresma’dan bonservis geliri elde ederek yollarını ayırmak. Şu anda yıldız oyuncuya gelen bir resmî teklif yok ancak Pepe’nin de baskısıyla Porto’nun devreye girmesi bekleniyor. Ayrıca Quaresma’nın bazı ABD Major League kulüpleriyle de görüşmeler yaptığı bilgisine ulaşıldı.

TRANSFER RAFA KALKTI

Mutlak kazanılması beklenen maçta BB Erzurumspor’la berabere kalınması Beşiktaş’ta yapılacak transferleri de etkiledi. Yönetim, transfer çalışmaları için Başakşehir-Kasımpaşa maçının sonucuna göre hareket edecek. Puan farkının 11’e çıkması durumunda transferden vazgeçilmesi bekleniyor.

TARAFTARI KAZANDI

Vodafone Park’ta ilk defa Beşiktaş taraftarının önüne çıkan Burak Yılmaz’ın morali düzeldi. Tribünlerin ilk baştaki ıslıklı protestolarının ardından gol kaçırdığında bile kendisini alkışlaması üzerine moral bulan golcü oyuncu, tekrar siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlanıyor.