Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Ankaragücü’ne evinde santrforsuz 6 atarak fırtınalı günlerde ikinci yarıya problemsiz bir başlangıç yapan Galatasaray, yağmur fırtınasında Göztepe’nin konuğuydu dün akşam... 4-1-4-1 düzeninde oynayan Fatih Terim’in öğrencileri hücum geliştirmekte, atak yapmakta çok zorlandı uzun süre. Daha çok golü zorlayan, yüklenen taraf da ev sahibi Göztepe oldu. 8’de Marcao’nun riskli geri pasında Muslera rakibini geçmeye çalıştı ve hata yaptı. Jerome araya girerken top az farkla dışarı çıktı. Ev sahibi ekip Serdar ve Halil ile kanatları da daha etkili kullanırken 17’de soldan gelişen atakta Marcao son anda araya girerek tehlikeyi savuşturdu. Cimbom’un ilk tehlikeli atağı 28’de geldi. Onyekuru rakibinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı ama Beto geçit vermedi. Bu aynı zamanda o dakikaya kadar G.Saray’ın maçtaki ilk şutuydu ve o dakikada rakibinin şut sayısı 5’ti... Soyunma odasına eşitlikle girildi.

GÜMÜŞ GOL

Cimbom ikinci yarıya ilk yarıya oranla daha etkili başladı. Feghouli ve Onyekuru maça daha çok ağırlıklarını koymaya başladılar ama Göztepe de geri yaslanmadı. G.Saray ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde Maicon’un elle oynadığına (VAR incelemesi sonrası) karar veren Bülent Yıldırım 55’te penaltıyı gösterdi. Beyaz noktaya gelen Borges, topu sağdan dışarı attı. Rakibin penaltıyı kaçırmasıyla G.Saraylı futbolculara ekstra moral ve direnç geldi. 68’de atılan uzun top sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru yüzde yüzlük pozisyonda topu ayağına doladı. 72’de Ndiaye orta alandan topu sağ çevirdi, Feghouli öne bıraktı, geriden bindiren Mariano ortaya çıkardı, rakipten seken topa Sinan göğüsüyle vurdu ve ağlara yolladı: 1-0. 79'da Jerome'nin kafası, uzatmada da Yasin'in bazukası direkten dönünce Cimbom zorlu mücadeleden yine forvetsiz şekilde 3 puan almayı başardı.

ALTIN DEĞERİNDE

G.Saray'ın file bekçisi Fernando Muslera maçın ardından, "3 gündür yağış olduğunu duyduk. Saha şartlarını etkiledi. Benim de kontrol anlamında sıkıntı yaşadığım pozisyonlar oldu. Göztepe deplasmanı zor bir deplasmandır. Bir de hava şartları üstüne eklendi. Altın değerinde bir 3 puan aldık" derken, 3 maçta kalesini gole kapatması sorulunca, "Bu konulardan pek hoşlanmıyorum" sözlerini kullandı. Ön libero Fernando Reges ise, "Çok önemli 3 puan aldık. Özellikle saha şartlarına bakarsınız, çok zor şartlarda 3 puan aldık. Saha şartları daha iyi olsa, çok daha iyi bir skor alabilirdik" diye konuştu.