Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Moussa Sow, resmi sosyal hesabından, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Senegalli oyuncu fotoğrafın altına ise “Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için ama özellikle Fenerbahçe için yaptığını her şey için teşekkürler” notunu yazdı.
Gazişehir Gaziantep ile transfer görüşmesi yapan ve sağlık kontrolünden geçen Sow, Antep temsilici ile henüz resmi sözleşmeyi imzalamadı.
Sow’dan Aziz Yıldırım paylaşımı
27.01.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 27.01.2019 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moussa Sow, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım’la çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve “Benim için bir babasınız” notunu yazdı.
Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Moussa Sow, resmi sosyal hesabından, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Senegalli oyuncu fotoğrafın altına ise “Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için ama özellikle Fenerbahçe için yaptığını her şey için teşekkürler” notunu yazdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mousso Sow,Aziz Yıldırım,Fenerbahçe,
600639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600639.aspx
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21
15
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Kasımpaşa
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Konyaspor
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7
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25
21
4
28
8
Antalyaspor
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8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
18
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6
6
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Bursaspor
18
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Göztepe
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7
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Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
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Kayserispor
18
5
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8
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20
14
Ankaragücü
18
6
2
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Erzurum BB
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Fenerbahçe
18
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8
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Akhisar Bld.Spor
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Çaykur Rizespor
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Atiker Konyaspor - Antalyaspor
1/27/2019
Sivasspor - Trabzonspor
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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
1/28/2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
1/28/2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Gazişehir Gaziantep
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9
5
5
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Hatayspor
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Altınordu
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Osmanlıspor
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2
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14
10
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7
Boluspor
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9
4
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25
19
6
31
8
Ümraniye
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Adana Demirspor
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Balıkesirspor
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Adanaspor
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Altay
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Giresunspor
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Eskişehirspor
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Afjet Afyonspor
18
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Elazığspor
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4
4
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Karabükspor
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