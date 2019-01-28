Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde Anadolu Efes, Sinan Erdem’de karşılaştığı güçlü rakibi Galatasaray’ı 92-82 yenerek haftayı derbi galibiyetiyle tamamladı. Ligde oynadığı son beş maçını da kazanan ve iyi bir seri yakalayan Anadolu Efes’in son üç maçının ikisini kaybeden ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray’ı misafir ettiği mücadeleye iyi başlayan taraf misafir sarı-kırmızılı takım oldu. Pota altında Klobucar ve Auguste’yi çok iyi kullanan, dışarıdan da Harrison ile iki üç sayılık isabet bulan Galatasaray ilk çeyreği 26-19’luk üstünlükle tamamladı.

ÜÇLÜK YAĞMURU

İkinci çeyrekte farkı kapatmak için dış şutlara yönelen ancak üç sayılık atış çizgisinin gerisinde 1/7’de kalan Ergin Ataman’ın takımı hem içeriden hem de dışarıdan oldukça yüzdeli hücum eden Galatasaray’ın hücumlarına çözüm bulamayınca ilk yarıyı önde tamamlayan takım 49-37’lik skorla Galatasaray oldu. Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı imkanı tanımayan lacivert-beyazlılar içeriden ve dışarıdan Micic’ten gelen basketlerle farkı tek haneli sayılara indirdi: 60-67. Son periyotta ilk yarıda sayıya dönüştüremediği dış şutları adeta yağmur gibi sokan ve altı üç sayılık basket bulan Efes, sahadan 92-82’lik galibiyetle ayrıldı.