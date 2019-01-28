Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta yedinci sezonunu geçiren Ricardo Quaresma siyah-beyazlı formaya resmen veda ediyor. Portekizli yıldız bir süre önce ülkesine dönmek için yönetimden izin istemişti. Teknik direktör Şenol Güneş ise ayrılığa onay vermemiş ve Q7’yi Erzurumspor maçında ilk 11’de başlatmıştı. Ancak 35 yaşındaki oyuncunun cuma akşamı oynanan maçta gördüğü kırmızı kart bütün planları değiştirdi. Portekizli yıldızın alacağı ceza da hesaba katılınca takıma artık katkı veremeyeceğine, kanaat getirildi ve Quaresma’yla yolların ayrılmasına karar verildi.

TRANSFER YASAĞI

Yönetimin bugün yapılacak görüşmeden sonra Quaresma’nın sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. Portekizli oyuncunun bu sezon Türkiye’de başka bir takıma transfer olmama şartı da fesih maddelerine eklenecek. Öte yandan Quaresma’nın 500 bin avro civarındaki alacağının tamamının ödenmesini istediği ve yönetimin bu talebi kabul ettiği de gelen bilgiler arasında. Bugün yapılacak görüşmenin ardından Quaresma’nın Beşiktaş defteri kapanmış olacak.