Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, Göztepe deplasmanında çok kritik bir galibiyete imza atsa da, alınan 3 puandan çok teknik direktör Fatih Terim’in maç sonrasında yaptığı açıklamalar geceye damgasını vurdu. Uzun süredir cezalı olan ve basın toplantılarına da katılamayan tecrübeli teknik adamın yapacağı açıklamalar âdeta karşılaşmadan daha çok merak ediliyordu. Terim santrfor transferiyle ilgili “Sabır” vurgusu yaparken, patlamayı Ozan konusunda gerçekleştirdi. Daha önce “Ozan’ın gitme zamanı devre arası değil” diyen Terim, genç oyuncunun satılmasıyla ters köşeye yatmıştı. Göztepe maçının ardından “Ben Ozan’ın satışına onay vermedim, idari bir karar” diyen Fatih Hoca, taraftarlar için istifadan vazgeçtiğinin de mesajını verdi.

İNCE GÖNDERMELER

Her ne kadar yönetim ile teknik heyet arasındaki krizde bardağı taşıran son damla Ozan Kabak’ın satışı olsa da kırgınlıklar çok daha önceden başlamıştı. Yaz döneminde Terim’e iki santrfor sözü veren yönetim, hiç golcü getirememiş, bununla beraber Gomis’i de satmıştı. O dönem Terim, Gomis’in satışına kendisine verilen sözlerden dolayı onay vermişti. Aralık ayında Başkan Mustafa Cengiz “Bizim önümüze transfer gelmedi” çıkışı yaparken, 3 Ocak’ta Terim, “Listeyi iki ay önce arkadaşlara teslim ettik” ifadeleriyle ince bir gönderme yapmıştı. Yönetime tepkili olan taraftarlar şimdi 31 Ocak tarihini bekliyor. O tarihe kadar santrfor transferi gerçekleşmezse tepkinin daha da artması bekleniyor.

MALİYETİ GOMIS'TEN DAHA YÜKSEK

Galatasaray’da yılan hikâyesine dönen Alan Carvalho transferinin bugün neticelenmesi bekleniyor. Brezilyalı futbolcu ve kulübüyle bütün pürüzler giderilirken, Alan’ın yarın İstanbul’da olacağı ifade edildi. Yönetim, Alan transferiyle tepkileri biraz olsun azaltmak istiyor. Ancak Alan transferinin de bir hayli maliyetli olması dikkat çekiyor. Brezilyalı golcünün bonservisi için 4,5 milyon avroyu gözden çıkaran yönetim, oyuncuya da yıllık 4,5 milyon avro ödeyecek. Sezon başında Gomis’i 6 milyon avroya satan yönetim, eski golcüsüne de 3,350 ödüyordu. Bu durum akıllara “O zaman Gomis neden satıldı? sorusunu getirdi.

ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ BU

G.Saray, Göztepe’yi zorlu şartlara rağmen 1-0 yenerek zirve yürüyüşünü devam ettirdi. Karşılaşma sonrasında teknik ekip de hayli mutluydu. Terim ise yardımcılarına, “Geçen sene burada şampiyon olmuştuk. Bu sene de burada başlıyoruz” sözleriyle şampiyonluk yürüyüşünün başladığını ifade etti.

KALDIĞI YERDEN

Golcü krizi yaşayan sarı-kırmızılılarda sahneye Sinan Gümüş çıktı. MKE Ankaragücü maçında 2, Göztepe müsabakasında ise 1 gole imza atan 25 yaşındaki oyuncu, son 2 maçta alınan 6 puanda önemli rol oynadı. Sinan geçen sezon da Konya ve Alanyaspor maçlarında kritik gollere imza atmıştı.

YÖNETİM TEYAKKUZDA

Galatasaray’da bugün olağanüstü divan toplantısı var. Saat 16.00’da gerçekleştirilecek toplantıda TBB ile TFF arasında kulüplerin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışma hakkında istişare yapılacak. Yönetim, transfer krizinden dolayı gelecek eleştirilere karşı da savunma hazırlıyor.

Ndiaye kanatlandı

Galatasaray’da Göztepe galibiyetinin mimarlarından biri de Ndiaye oldu. Orta sahada dinamo gibi çalışan tecrübeli futbolcunun önünde rakipleri de duramadı. Ndiaye 6 adam geçme denemesinin hepsinde de başarılı olurken, golü hazırlayan adam olarak alkış aldı.