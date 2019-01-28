Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 yenen Denizlispor, 42 puanla oturduğu liderlik koltuğunda kalıcı olmak istiyor. Ligde 35 gol atan Denizli ekibi, kalesinde ise 18 gol gördü. Başkan Çetin, liderliği, oynanan futbolu ve kulübün ekonomik durumunu değerlendirerek, her şeyin istedikleri gibi gittiği söyledi. Emin adımlarla hedefe doğru ilerlediklerini ifade eden Çetin, bu gidişatı şımarmadan ve rehavete kapılmadan sürdüreceklerini dile getirdi. Çetin, “Ligin 19. haftasında liderlik koltuğuna oturduk. İstediğimiz ve sergilediğimiz futbol ile beklenen bir başarıydı. Futbolcularımızın hepsi bir takım olarak büyük emek harcıyor ve ter döküyorlar. Bu yüzden hepsine sonuna kadar güveniyoruz. İnşallah bu emeklerimizin karşılığı şampiyonluk ve bir üst kategori olan Süper Lig olacak. Benimle birlikte buna yönetimimiz, futbolcularımız, teknik heyet ve camiamız sonuna kadar inanıyor” diye konuştu.

"BEKLENTİMİZ GECİKEN AİDATLARIN ÖDENMESİ"

Kulübün geçmiş dönemlerdeki maddi sorunları atlattığını ve acil ödenmesi gereken bir ödeme probleminin olmadığını da vurgulayan Başkan Çetin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Denizlispor’un paraya değil, itibara ihtiyacı var ve son aylarda bunu da yakaladık. Bizim sanayicilerimizin, halkımızın maddi anlamda desteğine ihtiyacımız olduğunu da yenilemek isterim. Kulübümüze ne kadar sahip çıkarsak başarı şansımız da o denli yükselecektir. Bunun yanından bizim maddi anlamda en büyük beklentilerimizden birisi de kulüp eski yöneticileri ile birlikte eski ve yeni üyelerin birikmiş aidat borçlarıdır. Şu anda kulübün yaklaşık 1 milyon 300 bin TL’lik birikmiş aidat alacağı vardır. Bizim üyelerimizden ricamız bir an önce imkanları doğrultusunda bu aidat alacaklarını ödemeleridir. Eğer bu biriken aidat borcu ödenirse bizim önümüz daha fazla açılacak ve Denizlispor ekonomik anlamda daha fazla refaha kavuşacak.”