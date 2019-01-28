Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) ise Bülent Yıldırım oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak Koray Gençlerler yer alacak.
Fenerbahçe-E.Y. Malatyaspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti.
Fenerbahçe-Malatyaspor maçında VAR Bülent Yıldırım
28.01.2019 - 14:14 | Son Güncelleme: 28.01.2019 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Malatyaspor,VAR hakemi,Bülent Yıldırım,
600806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600806.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
5
2
26
10
16
38
2
Galatasaray
19
10
5
4
37
21
16
35
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Konyaspor
19
8
7
4
27
21
6
31
5
Trabzonspor
19
8
6
5
35
27
8
30
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
7
Kasımpaşa
18
9
2
7
37
29
8
29
8
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
9
Sivasspor
19
6
7
6
25
26
-1
25
10
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
11
Göztepe
19
7
1
11
20
23
-3
22
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
19
5
6
8
16
26
-10
21
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
16
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
-7
17
17
Fenerbahçe
18
3
8
7
17
25
-8
17
18
Akhisar Bld.Spor
19
4
5
10
20
32
-12
17
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Osmanlıspor
19
11
2
6
26
14
12
35
4
Gazişehir Gaziantep
19
9
5
5
34
16
18
32
5
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
6
Altınordu
19
8
8
3
23
12
11
32
7
Boluspor
19
9
4
6
25
19
6
31
8
Ümraniye
18
9
4
5
22
17
5
31
9
Adana Demirspor
19
8
3
8
24
24
0
27
10
Balıkesirspor
19
7
5
7
20
23
-3
26
11
Adanaspor
18
5
7
6
21
22
-1
22
12
Altay
19
5
6
8
25
22
3
21
13
İstanbulspor
19
4
9
6
24
27
-3
21
14
Giresunspor
19
5
5
9
17
24
-7
20
15
Afjet Afyonspor
19
4
5
10
23
31
-8
17
16
Eskişehirspor
19
4
5
10
16
36
-20
17
17
Elazığspor
19
4
4
11
22
33
-11
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1