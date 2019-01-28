Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) ise Bülent Yıldırım oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak Koray Gençlerler yer alacak.

Fenerbahçe-E.Y. Malatyaspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti.