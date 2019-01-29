Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Boluspor ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Bolu'da oynanan ilk karşılaşmayı Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.
İLK 11'LER:
Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Sinan, Muğdat
Boluspor: Gökhan, Diarra, Ümit, Ufuk, Hayrullah, Umut, Akabueze, Mustafa,Yusuf Emre, Guido Koçer, Özgür Can Özcan
CANLI ANLATIM | GALATASARAY 2-0 BOLUSPOR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
4' Yaklaşık 30 metre uzaklıktan kullanılan serbest vuruşta, Ömer Bayram şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde dışarı çıkıyor.
6' Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Özgürcan Özcan, topu kontrol edip ceza sahası içerisine giriyor ve şutunu çekiyor ancak top az farkla sol köşeden dışarı çıkıyor.
8' Sağ taraftan Umut Gündoğan köşe vuruşunu kullanıyor, savunmada Semih Kaya topu karşılıyor.
19'Asist Ömer Bayram
19'GOL Yunus Akgün
31'SON ANDA AHMET! Ceza sahasına giren Ufuk, penaltı noktasına sert orta...
32'GOL MUĞDAT ATTI!