Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Ara transferin bitmesine iki gün kala G.Saray'da patlayan bir gelişme taraftarları heyecanlandırdı. Forvet transferi için yoğun bir şekilde çalışan yönetim Süper Lig'de ilk yarının en flaş ismi Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne için bu kulübe yeniden teklif götürdü. Bu sezon 20 gol atan Senegalli futbolcu için Paşa’ya Eren Derdiyok artı 10 milyon avro teklif edildi. 28 yaşındaki futbolcu da Galatasaray’a gelmeye çok istekli. Fakat Eduok’u BB Erzurum’a veren Kasımpaşa yönetimi, golcü oyuncu için gelen teklif karşısında kararsız kaldı. Daha önceki 8 milyon avroluk teklife 2 milyon daha zam yapan sarı-kırmızılı yönetim ise beklemeye geçti. Galatasaray’ın, teklifi Turgay Ciner üzerinden yaptığı öğrenilirken Kasımpaşalı yöneticilerin büyük çoğunluğu Diagne’nin satılmasına taraftar değil.

PAŞA 13 MİLYON İSTİYOR

Daha önce başka kulüpler tarafından 10 milyon avronun üzerindeki teklifleri reddeden İstanbul temsilcisinin planı, Diagne’yi en az 15 milyon avroya satmaktı. G.Saray'ın ısrarı karşısında 13 milyon avroya inildi. Para da peşin isteniyor. Sarı-kırmızılı kanat ise 10 milyon avroyu ve bu meblağı da vadeli ödemeyi kabul ettirmeye çalışıyor. Galatasaray’ın teklifinin değerlendirilmesi gerektiğini isteyen Paşalı yöneticiler de var ve kulüp yönetimi beklemede. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi de toplanarak dün gece sabaha kadar transferi görüştü. Bugün taraflar arasında son bir görüşme yapılacağı ve transferin netleşeceği belirtildi.

DI SANTO SÜRPRİZİ

Diagne için bütün gücünü harcayan G.Saray bir diğer bombayı Almanya'dan patlatıyor. Bilsport, sarı-kırmızılıların Schalke 04 forması giyen forvet Franco Di Santo'nun transferini her an açıklayabileceğini haberleştirdi. 2015 yılında 6 milyon avro karşılığında Werder Bremen'den transfer edilen 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Kariyerinde Chelsea, Wigan, Blackburn gibi takımlar olan Arjantinli ismin İtalyan vatandaşlığı da var. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon avro olan 29 yaşındaki futbolcu için sözleşmesi biteceğinden dolayı cüzi bir bedel ödeneceği gelen haberler arasında. Santo on numara ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Futbolcunun 286 maçlık kariyerinde 46 gol ve 24 asisti var. Bu arada Fernando Muslera'nın sosyal medyada Santo'yu takibe alması 'iş bitti' şeklinde yorumlandı.

MITROGLU ÇABASI

Diagne'nin transferi için yoğun çaba gösteren G.Saray, bir başka forvet Mitroglou'yu da sezon sonuna kadar kiralamak için Marsilya'ya resmî teklif yaptı. Fransız kulübü de 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan golcüyü kiralama önerisine yeşil ışık yaktı. Fakat futbolcu 1,5 yıllık sözleşme istiyor ve bu da transferi zorlaştırıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yine de transferde yol kat ettiği gelen haberler arasında.

SABIR AZ KALDI

Bolu maçı sonrası konuşan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferler konusunda taraftarların gönlüne su serpti. İmparator, "Pazar günü yaptığımız toplantıdan sonra başkan, teknik heyet ve yönetimle beraber son düzlüğe güzel his ve düşüncelerle ve yakın ümitlerle giriyoruz. 2 gün daha herkes sabretsin. Başkanından yönetimine, oradan teknik heyetine, inşallah Galatasaray taraftarına güzel şeyler sunacağız" sözlerini kullandı.