Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımla ve kendisiyle ilgili soruları cevaplayan Güneş, ilk olarak Ricardo Quaresma’yla ilgili konuştu. Portekizli oyuncunun büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını ifade eden Şenol Güneş, “Ricardo Quaresma’nın gitme ihtimali yüzde doksan. Bugün idmana çıktı, yirmi yaşındaki gibi bir futbolcu gibi çalıştı. Bir futbolcunun böyle olması lazım, sanki gitmiyor gibi çalıştı. Bu bir aşktır. Ancak yokluğunu da kendi içimizde hallederiz. Yeni bir ismin gelmesini istemem. Vida’ya gelirsek teklifler vardı ama dün akşam itibariyle bu konu kapandı. Transferin kalan bir gününde de gideceğini düşünmüyorum. Quaresma’nın boşluğunu kendi imkanlarımızla doldururuz ancak Vida’da durum daha farklı. O giderse yerine adam alırız ama o da kaldı” dedi. Tolgay Arslan’ın da Fenerbahçe’yle anlaşmaya vardığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Tolgay, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Bu transfere karşılık Şener’in de Alper’in de gelmesinden yana bir sıkıntım olmazdı. Önemli olan gelen oyuncunun giden oyuncuya göre daha külfetli olmaması. Böyle olması durumunda zaten bir anlamı olmaz” diye konuştu.



“QUARESMA’YLA HERHANGİ BİR KONUŞMA YAPMADIM”

Quaresma ve Babel’in takımın direkt oyuncuları olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Şenol Güneş, “Babel, Quaresma’yı tamamlayan bir oyuncuydu. Ancak bu sezon, oynadığımız oyun tarzı nedeniyle bir sıkıntı çektik. Babel ayrıldı, Quaresma’nın da ayrılmasının ardından sistem değişikliğine gidebiliriz. Bu şekilde de bu oyuncunun yokluğunu kendi içimizde doldururuz. Quaresma’da da dalgalanmalar var. Kalıp mutsuz olacaksa kalmasının anlamı yok. Bunun yanında çok paralar verip yeni bir transfer yapmaktansa zaten bu parayı oyuncuya verip, eldeki adamı tutmak daha mantıklı” dedi. Quaresma’nın ayrılık sürecinde kendisiyle herhangi bir konuşma yapmadığını da sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Quaresma’nın son ana kadar kalacağını düşünüyordum ancak son 1 haftada durum netleşti. Fakat olur da son dakika takımda kalması söz konusu olursa o zaman kendisiyle bir konuşma yaparım. Şu ana kadar gelişmelerle ilgili kendisiyle gitmesi ya da kalması yönünde bir konuşma yapmadım çünkü bu yönetimsel bir durum. Eğer kalırsa ilk soracağım şey Erzurum maçında gördüğü kırmızı kart olacak” ifadelerini kullandı.



“ROCO AĞIR KALAN BİR OYUNCU”

Sezon başında transfer edilen Enzo Roco’dan verim alamadıklarını sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Roco’dan bir türlü verim alamadık. Ona ihtiyacımız olduğu dönemde de sakatlık yaşadı. Şu anda da birçok eksiğinin olduğunu görüyorum. Özellikle çabuk oyunculara karşı ağır kalıyor. Hava toplarında iyi olsa da şu anda Vida ve Mirin’in ardından bu bölgede ilk tercih olarak Necip ve Medel’i düşünürüm. Çünkü biz hücum yapan bir takımız ve savunma konusunda kafamın rahat olmasını istiyorum” diye konuştu. Adriano’nun da takımda kaldığına dikkat çeken Güneş, “Adriano takımda kaldı. Sol beki Caner ile ikisi götürür. Şener çok iyi bir çocuk. Gökhan Gönül’ün yokluğunda oynayabilecek bir oyuncu. Sezon başında Gökhan yalnız kaldığı için sağ bek istiyordum, sol bekte ise Adriano ve Caner olduğu için bir problemimiz yoktu. Ancak ilk yarı öyle bir geçti ki yalnız kalmasını istemediğim Gökhan’da bir problem çıkmazken, Adriano ve Caner sakatlık gibi durumlar nedeniyle bir türlü verim sağlayamadı” açıklamalarını yaptı.



“GÖKHAN TÖRE’NİN ADAPTE OLMASI ZOR”

Tolga Zengin ve Gökhan Töre’yle ilgili konuşan Şenol Güneş, “Tolga Zengin’in teknik olarak kalmasından yanayım. Takımın abisi olarak kalmasını istedim. Ancak burada farklı durumlar var, bu da yönetimsel bir karardır. Gökhan Töre ise bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Sakatlıklar nedeniyle form tutması zaman aldı. Gökhan Töre’yi ilk yarıda oynattık, Rize maçının ilk yarısında sakatlandı. Sonrasında bir süreç daha başladı. Şu an için tekrar adapte olması zor. Orkan çok yetenekli bir oyuncu. Transfer edilmesini de ben istedim. Ancak gerek burada gerek de gittiği takımlarda hep aynı problemi yaşadı. Orkan’ın gittiği her takımdan bize şikayet geldi. Kerim Frei’da da aynı durum söz konusuydu. Algılamada sıkıntı oluyordu. İkisi de şu anda yok olan yeteneklerden” dedi.



“BURAK YILMAZ’IN KATKILARI ÇOK OLACAKTIR”

Sezon başında gerçekleşen toplantıda takımda fazlalıklar olduğunu söylediğini hatırlatan Şenol Güneş, “Geçen seneden fazlalıklar var demiştim. Şu anda yönetimin yaptığı da bu fazlalıklarla yolları ayırmak. Sezon başında hücumda Pektemek, Love, Negredo, Larin vardı. Bunun üzerine Umut ve Güven transfer oldu ama kalan oyuncular yeni gelenlerin önünü kapattı. Bu işler ekonomi işidir. Takımdan gitmesi gerekenler ücreti ve yaşı fazla olanlardı. Yönetim de bu doğrultuda hareket etti. Şu anda takımda Vida dışında aşırı ücret alan yok. Ekonomi önemlidir. Mesela Galatasaray, Diagne’yi alıyor, çok yüksek bir bonservis verilecek ama bu durum kulübün yapısına uygunsa verilebilir. Belki daha sonra çok daha yükseğe satacaklar” dedi. Burak Yılmaz’ın takım oyununa çok önemli katkılarının olacağını da söyleyen Güneş, “Burak Yılmaz takım oyununa çok önemli katkılarda bulunacaktır. Bunun yanında gol de atarak skora da katkısı olacaktır. Çok ciddi katkılar yapıyor. Bu hafta cezalı olduğu için oynamayacak. Oynamayacağı için günde çift idman yaparak hazırlanıyor. Burak’la ilgili geçmişle alakalı taraftarın bazı sıkıntıları var. Burak bu maçta da düştü. Kendisinin bu konuyla ilgili genel bir hesabı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir futbolcu ve iyi bir Beşiktaşlı. Trabzonspor’dayken beyin kanaması riskine rağmen çıktı ve ölümüne oynadı. Ben o zaman da Beşiktaşlı olduğunu biliyordum ama ölümüne oynadığını da gördüm. Şu anda biraz acı çekecek ama Beşiktaş’ta hak ettiği yere gelecektir” diyerek sözlerini sürdürdü.



“ADEM’İN ÖN PLANA ÇIKMASI GEREKİYOR”

Yeni transfer Muhayer Oktay’ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Ancak bu bölgede direkt 11 oynaması şu anda zor. Bu bölgede Adem ve Oğuzhan var. Özellikle Adem’den çok şey bekliyorum. Şu ana kadar tam anlamıyla o hırsı sahaya yansıtamadı ama yansıtacaktır. Bugün bir transfer yapılırsa uyum sağlaması zor. Mesela Adriano şu anda iyi ama ne kadar daha bu şekilde iyi gider bilemem, futbolcu ruhuyla beraber sahaya çıkmalı. Dorukhan da bunu yapıyor, yüzde yüz ruhuyla oynuyor ve önemli olan da bu. Adem’den beklentim çok yüksek. Bakıldığında Dorukhan onun kadar yetenekli görülmüyor ama savunma yapıyor, adama basıyor, top dağıtıyor bir de gol atıyor. Adem’in bunları yaparak ön plana çıkması lazım” dedi. Transfer dönemlerinde yönetimle fikir ayrılıklarının olabileceğine de dikkat çeken başarılı teknik adam, “Futbolcuların gitmesi ya da takıma dahil olmasında benim bazı konularda haklı taraflarım olabilir ancak yönetimin de haklı tarafları var. Babel varken sol açığa oyuncu alınmaz demiştim. Şimdi gitti ilerisi için bakılır. Şu anda bir bedel ödeyerek Quaresma ya da Babel’den daha iyisini almak çok zor, o nedenle de almaya gerek yok” ifadelerini kullandı.



“TOSIC ŞARTLAR NEDENİYLE GİTTİ”

Yönetimle ilgili fikir ayrılıklarıyla ilgili sözlerini sürdüren Şenol Güneş, “Yönetimle bazı konularda zaman zaman farklı düşünsek de ortaya uygulanabilir bir fikir çıkartabiliyoruz ve uyguluyoruz. Bugün haklı olsam da belki 3 ay sonra bugünkü düşüncemde hatalı olabilirim. Bir oyuncuyu istediğinizde de 3 ay sonra o oyuncuyla ilgili yanılabilirsiniz. Her kulüpte olduğu gibi bizde de ekonomi başta olmak üzere bazı sıkıntıları var. Çok oyuncu takım başarılıyken gitti. Bu doğru bir şey değil ama günün şartlarında böylesi uygundu. Ben düşüncemi her zaman söylerim ama yönetim belki benden daha iyi bir karar verir. Mesela Tosic’in gitmesini istemezdim ancak o günün şartları gitmesi yönündeydi. Monaco çok önemli transferler yaptı sonrasında 500-600 milyon Euro’luk satış yaptı. Ancak şimdi baktığımızda büyük sıkıntıları olduğunu görüyoruz, bunlar futbolun içinde olan şeyler” dedi. Kendisinin motivasyonunun düşük olduğu konusunda yapılan eleştirileri de cevaplayan Güneş, “Geçmişe göre şu anda motivasyon düşüklüğüm yok, öncekine göre daha da hırslıyım. Belki farklı görmüş olabilirsiniz ama Akhisar maçının son 15 dakikasını fark ettiyseniz hırsımı görmüşsünüzdür. 3-0 öndeyiz 4’ü 5’i atmamız gerekirken yapılan bazı hatalar beni çok sinirlendirdi. Maç 3-1 oldu hatta 3-2 bile olabilirdi” diye konuştu.



“BANA HENÜZ RESMİ TEKLİF GELMEDİ”

Yönetimin kendisine 3 yıllık teklif yapma kararı alması hakkında konuşan Şenol Güneş, öncelikle kulüplerin şirketleşerek kurumsal yapıya kavuşması gerektiğini söyledi. Fikret Orman’ın şu ana kadar çok başarılı işler yaptığını söyleyerek bu konuya dikkat çeken Güneş, “Ama bir anda başkanın tepesi atabilir ve ardından görevi bırakabilir. Kurumsal yapıda ise durum daha da farklı oluyor. Geleceğe dönük daha farklı harekette bulunabiliyorsunuz. Mesela önümüzde kongre var. Kulüp benimle ilgili olarak bir düşünceye sahip ve sözleşmemi uzatmak istiyor. Bunu da açıkladılar ama şu ana kadar bana resmi bir teklif gelmedi. Yönetimin bu konuda bir niyeti var ama şu ana kadar bu resmi şekilde bana iletilmedi. Bunun da sebebi kongrenin olması. Sene sonuna kadar zaten buradayım. Şu anda çok rahatım. Bu tesis çok güzel, evim tesislere yakın, yöneticilerle ilişkilerim çok iyi, taraftarlar da seviyor” dedi. Zaman zaman yönetici gibi konuştuğunu da sözlerine ekleyen Güneş, “Bazen haddimi aşıp yönetici gibi konuştuğum oluyor. Yönetime ’Alınabilecek kiralık oyunculara satın alma opsiyonu koyulsun’ demiştim. Talisca, Aboubakar örnekleri var, onların üstünde bir emek var. Ancak ben bunu söyledim diye bunu yönetime karşı kullananlar oldu. Burada yönetime karşı art niyetli bir cümle kurmadım. Benimki sadece bir öneriydi” açıklamasını yaptı.



“BEŞİKTAŞ’IN ARDINDAN KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAM”

Milli takım konusunda sorulan soruları yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Partizan maçının ardından Sırbistan’dan gelen gazeteciler bu soruyu sormuştu ve Sırbistan Milli Takımı’nı çalıştırıp çalışmayacağımla ilgili bir soruydu bu. Beşiktaş’tan sonra kulüp takımı çalıştırmak istemediğimi söylemiştim, konu bununla ilgili” dedi. Altyapı konusunda da konuşan Güneş, “Tesis olarak genç takım istenilen seviyede değil. Altyapının burada olması lazım. Bizim en büyük hatalarımızdan biri, genç takımlara oyuncu alırken geliştirecek oyuncu almamız. Halbuki bizim oynamaya aday oyuncuları alarak onları geliştirmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlıların başarılı teknik direktörü son olarak takımın şu andaki durumundan çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.