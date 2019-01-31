Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un pilot takımı olan 1461 Trabzon'un antrenmanlarını yakından takip eden Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Altyapıya çok önem verdiklerini vurgulayan Şahin, "Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Kaliteli sporcularımız var. Kamil Ahmet Çörekçi dışındaki tüm yerli oyuncularımız altyapıdan. 1461 Trabzon'daki oyuncularımızın yaş ortalaması ise 19-20 oldu. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Sezon sonunda göreceksiniz. 1461 Trabzon'dan A Takım'a çıkacak olan sporcular var ben inanıyorum en iyi şekilde hak ettikleri yerlere geleceklerdir. Kimse merak etmesin. Burası bir maden ve bu madeni biz güzel bir şekilde işleyebilirsek iyi futbolcular çıkacak, zaten bu görünüyor. Bekleyip göreceğiz. Taraftarlarımız sabırlı olması lazım. Bizim 3 yıllık görev süresi olan bir yönetimimiz var ama 5 yıllık bir plan yapıyoruz. Bu süreci iyi değerlendirirsek ve destek olursak zaman içerisinde şampiyonlukların geleceğini düşünüyorum. Bizim yaptığımız gibi diğer takımlarından altyapılarına önem versinler, çünkü Türk futbolunun geleceği burada" ifadelerini kullandı.

"SORUNLARI TEK TEK ÇÖZÜYORUZ"

Ekonomik anlamda bizde olduğu gibi Türkiye'deki tüm kulüplerin sıkıntısı bulunduğunu belirten Şahin, "Trabzonspor olarak biz elimizdeki pahalı transferleri dışarıya yaptık. Bu konuda rahatız. UEFA Finansal Fair Play konusu bizim dönemle alakalı bir konu değil. Geçmiş dönemlerle ilgili ama biz bu konuda iyi bir çalışma içine girerek konuları tek tek çözmeye çalışıyoruz. Bekleyeceğiz ve göreceğiz" diye konuştu.

"SOSA'NIN OYNAMA İHTİMALİ ZAYIF"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, MKE Ankaragücü maçında, takım kaptanı Sosa'nın oynama ihtimalinin çok zayıf olduğunu ifade ederek " Futbolcu sağlığı bizim için çok önemli. Ankaragücü maçında Sosa'nın hazır olma ihtimali çok düşük. Galatasaray maçında da oldukça zor gözüküyor ama o hafta yapılacak olan çalışmalar ve kontroller sonrası netlik kazanacak. Sosa bizim kaptanımız , bu ligde ondan bir çok maçta yararlanacağız. O yüzden çok acele etmeninde bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

"YARALI ASLANLA OYNAYACAĞIZ"

Şahin, MKE Ankaraügücü'nün, Spor Toto Süper Lig'de zor günlerden geçtiğini belirterek, "Yaralı bir aslanla oynayacağız. Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında mağlup oldular. Transfer tahtaları da açıldı. Transferde yapacaklardır. Çok ciddi bir maç olacak ve bana göre çok zor geçecek. Uzun yıllar bizim Ankaragücü ile oynadığımız maçlar zor geçmiştir. Futbolcularımız ve hocamız bu işin bilincinde, en iyi şekilde hazırlanıp Cumartesi günü sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Üst sıralardan kopmayacaksak bu maçı almamız lazım" dedi.

"TARAFTARIMIZ BİZE GÜVENSİN"

Görev süreleri boyuncu iyi bir ekip oluşturma gayreti içinde olacaklarını kaydeden Şahin, "Biz büyük bir kulübüz. Bu sezon şampiyon oluruz, olmayız. Beşinci oluruz, yedinci oluruz.Milyonlarca taraftarımız bize güvensin. Sabretsinler, görecekler ki sonunda iyi bir ekip oluşturacağız. Kadro sıkıntımız var ama Trabzonspor hedefsiz olmaz. Hocamızda bu konuda özveriyle çalışıyor. Elindeki en iyi kadroyu çıkartıp, maça hazırlıyor. Onun için bekleyeceğiz ve sezon sonu nerede olacağımızı göreceğiz" şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü ile oynayacakları maçta 27 bin taraftarın cezalı olmasıyla ilgili olarak ise Şahin, "27 Bin taraftarımız cezalı ama arkadaşlar kendi passoliglerini maça gelecek olan arkadaşlara yükleyebilirler. Taraftarımız bizleri seviyor çünkü biz onlar için çalışıyoruz. Ben inanıyorum stadyum full olacak ve bize gerekli olan galibiyeti alacağız" dedi.