Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Suat Arslanboğa

2 Şubat Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy

3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya