Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İkinci yarı alt sıralardaki takımların takviyeler yaptığına değinen Buruk, Erzurum Büyükşehir Belediyespor deplasmanının önemini dile getirerek, "Herkes güçlendi. İkinci yarı çok daha zor geçecek. Her takımın güçlendiğini görüyor ve ligin daha da zorlaşacağını biliyoruz. Buna göre kendimizi hazır hale getirme gayretindeyiz" dedi.

"YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Erzurum Büyükşehir Belediyespor deplasmanının önemine dikkat çeken Buruk, "Erzurum deplasmanı zor ve iç sahada kazanma isteği olacak. Önemli bir taraftar desteğini arkasına alan bir ekip. Biz iki maç üst üste kazanmanın morali ile gideceğiz. Her iki takımın da kazanmaya çok ihtiyacı var. Erzurum Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Rakibimizin ikinci yarıda ciddi takviyeleri oldu. Bu açıdan maçın zorluk derecesi daha da artmış oldu" diye konuştu.

"TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"

Okan Buruk, transferlerin ardından ikinci yarı kadrosunu şekillendirdiklerini ifade ederek, "Bu saatten sonra transfer düşünmüyoruz. Kadromuzu şekillendirdik. Bugün kadroda düşünmediğimiz arkadaşlara transferleri için izin verdik. Samir Ujkani, Jakob Brabec, Matic Fink, Traore, Jaroslav Jach kadro içerisinde yabancı olarak yer almayacak. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Kulüp bulmalarını istedik. Gladkyy Adana Demirspor'a transfer oldu. Kadromuzda 14 yabancı var. Yabancı oyuncu alma şansımız yok. Yerli oyuncu olarak istediğimiz kriterlere uyacak oyuncu bulamadık. Maç kadromuzda 12 yabancı olacağı için iki oyuncu dışarıda kalacak. Bunun zorluğunu yaşayacağız. Yeni oyuncuların takıma uyumunda takım içerisinde bulunan aynı ülke oyuncularının önemli etkisi oldu. Motivasyonumuz yükseliyor. İki transfer yeterli değil. Üzerine koyarak ilerlemek zorundayız" açıklamasını yaptı.