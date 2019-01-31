PFDK, BB Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi.
PFDK'dan Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza
31.01.2019 - 16:24 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PFDK, BB Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : PFDK,
601477 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/601477.aspx
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Takım
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G.
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
12
5
2
28
10
18
41
2
Galatasaray
19
10
5
4
37
21
16
35
3
Malatyaspor
19
9
5
5
31
21
10
32
4
Konyaspor
19
8
7
4
27
21
6
31
5
Trabzonspor
19
8
6
5
35
27
8
30
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
7
Kasımpaşa
19
9
2
8
37
31
6
29
8
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
9
Sivasspor
19
6
7
6
25
26
-1
25
10
Alanyaspor
19
7
3
9
17
22
-5
24
11
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
12
Göztepe
19
7
1
11
20
23
-3
22
13
Kayserispor
19
5
6
8
16
26
-10
21
14
Fenerbahçe
19
4
8
7
20
27
-7
20
15
Ankaragücü
19
6
2
11
17
34
-17
20
16
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
17
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
-7
17
18
Akhisar Bld.Spor
19
4
5
10
20
32
-12
17
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
27.1.2019
Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Hatayspor
19
10
5
4
25
11
14
35
4
Osmanlıspor
19
11
2
6
26
14
12
35
5
Ümraniye
19
10
4
5
24
18
6
34
6
Gazişehir Gaziantep
19
9
5
5
34
16
18
32
7
Altınordu
19
8
8
3
23
12
11
32
8
Boluspor
19
9
4
6
25
19
6
31
9
Adana Demirspor
19
8
3
8
24
24
0
27
10
Balıkesirspor
19
7
5
7
20
23
-3
26
11
Adanaspor
19
5
7
7
22
24
-2
22
12
Altay
19
5
6
8
25
22
3
21
13
İstanbulspor
19
4
9
6
24
27
-3
21
14
Giresunspor
19
5
5
9
17
24
-7
20
15
Afjet Afyonspor
19
4
5
10
23
31
-8
17
16
Eskişehirspor
19
4
5
10
16
36
-20
17
17
Elazığspor
19
4
4
11
22
33
-11
16
18
Karabükspor
19
0
2
17
7
56
-49
-1