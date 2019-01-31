Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transferlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Sırp santrfor Miljan Skrbic 1.5 yıllık olmak üzere Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Sercan Yıldırım’ı sezon sonuna kadar kadromuza kattık. Hayırlı olsun” dedi.