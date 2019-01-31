Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Yeni transferler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan da takım arkadaşlarıyla tanışarak antrenmana katıldı.

Bu idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Öte yandan taraftarlar desteklerini göstermek için Can Bartu Tesisleri'nde geldi. Ayrıca tesislerimizde bulunan yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş da antrenmanın bir bölümünü izledi.