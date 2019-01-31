Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli ekip, orta sahasına yeni bir ismi daha dahil etti. Seria A ekiplerinden Empoli'den transfer edilen 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kanarya, bu transfer kapsamında Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan’ın anlaşmasına müsaade etti.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden 1.80 boyundaki futbolcu için yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Miha Zajc’e Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.