Sosyal medya hesabından kendisi üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden Tolgay Arslan, "4 sene boyunca Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Başta Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan aşçı, güvenlik, garson ve malzemeci ağabeylerime teşekkür ederim. En son teşekkür ise beni zor zamanlarımda destekleyen Beşiktaş taraftarına. Hakkınızı helal edin" açıklamasını yaptı.
Tolgay Arslan bugün Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalamış ve yeni takımıyla ilk idmanına çıkmıştı.
Tolgay Arslan Beşiktaş'a veda etti
31.01.2019 - 22:54 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 22:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, eski takımı Beşiktaş'a veda etti.
Sosyal medya hesabından kendisi üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden Tolgay Arslan, "4 sene boyunca Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Başta Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan aşçı, güvenlik, garson ve malzemeci ağabeylerime teşekkür ederim. En son teşekkür ise beni zor zamanlarımda destekleyen Beşiktaş taraftarına. Hakkınızı helal edin" açıklamasını yaptı.
Etiketler : Fenerbahçe,
601544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/601544.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
12
5
2
28
10
18
41
2
Galatasaray
19
10
5
4
37
21
16
35
3
Malatyaspor
19
9
5
5
31
21
10
32
4
Konyaspor
19
8
7
4
27
21
6
31
5
Trabzonspor
19
8
6
5
35
27
8
30
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
7
Kasımpaşa
19
9
2
8
37
31
6
29
8
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
9
Sivasspor
19
6
7
6
25
26
-1
25
10
Alanyaspor
19
7
3
9
17
22
-5
24
11
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
12
Göztepe
19
7
1
11
20
23
-3
22
13
Kayserispor
19
5
6
8
16
26
-10
21
14
Fenerbahçe
19
4
8
7
20
27
-7
20
15
Ankaragücü
19
6
2
11
17
34
-17
20
16
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
17
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
-7
17
18
Akhisar Bld.Spor
19
4
5
10
20
32
-12
17
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
27.1.2019
Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Hatayspor
19
10
5
4
25
11
14
35
4
Osmanlıspor
19
11
2
6
26
14
12
35
5
Ümraniye
19
10
4
5
24
18
6
34
6
Gazişehir Gaziantep
19
9
5
5
34
16
18
32
7
Altınordu
19
8
8
3
23
12
11
32
8
Boluspor
19
9
4
6
25
19
6
31
9
Adana Demirspor
19
8
3
8
24
24
0
27
10
Balıkesirspor
19
7
5
7
20
23
-3
26
11
Adanaspor
19
5
7
7
22
24
-2
22
12
Altay
19
5
6
8
25
22
3
21
13
İstanbulspor
19
4
9
6
24
27
-3
21
14
Giresunspor
19
5
5
9
17
24
-7
20
15
Afjet Afyonspor
19
4
5
10
23
31
-8
17
16
Eskişehirspor
19
4
5
10
16
36
-20
17
17
Elazığspor
19
4
4
11
22
33
-11
16
18
Karabükspor
19
0
2
17
7
56
-49
-1