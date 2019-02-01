Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın bomba transferi Shinji Kagawa dün imzayı atarak siyah-beyazlı formayı giydi. Ancak transfer hiç de beklenildiği kadar kolay gerçekleşmedi. Önceki gün taraflar el sıkışmış ve Japon yıldız bavulunu toplamaya başlamıştı. İstanbul’a gelmek için yola çıkmaya hazırlanan 29 yaşındaki oyuncu için son anda Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 devreye girdi. Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardık. Kagawa’nın Beşiktaş’a gitme imkanı da var, karar artık futbolcunun” ifadeleri kullanıldı. Kagawa bu açıklamaya aldırmadı ve uçağa atlayıp İstanbul’un yolunu tuttu. Havalimanında çok sayıda taraftarın karşıladığı Japon yıldız, sağlık kontrollerinden geçmek üzere kendisini bekleyen araca bindi.

6 AY KİRALIK OYNAYACAK

Kagawa kontrollerden geçerken Hannover kulübü transferden vazgeçmedi. Japon oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeler sebebiyle sağlık kontrolü tamamlanmasına rağmen imza gecikti. Beşiktaş’a söz veren yıldız futbolcu ise bu durumdan rahatsız oldu ve menajerine talimat vererek görüşmeleri sonlandırmasını istedi. Bunun üzerine transfer döneminin kapanmasına tam 1 saat kala imzalar atıldı. 6 aylığına kiralanan başarılı futbolcuya, yarım sezon için 1 milyon avro ödenecek. B. Dortmund’a ise herhangi bir kiralama ücreti verilmeyecek. Öte yandan Beşiktaş eğer sezon sonunda Kagawa’nın bonservisini almak isterse Dortmund ekibine sadece 1,5 milyon avro ödeyecek.

23 NUMARAYA İYİ BAK

Beşiktaş’ta forma giydiği dönemde 23 numaralı formayı terleten Cenk Tosun, formanın yeni sahibi Kagawa’ya bol şans dilerken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum, çok uğurludur; sana da bol şans getirsin” ifadelerine yer verdi. Cenk’in bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

SÖZLEŞME FESHEDİLEMEDİ

Kulüpten 1,4 milyon avroluk alacağına karşılık 750 bin avroluk öneriyi beğenmeyen Ricardo Quaresma, sözleşmesi feshedilemeyince takımda kaldı. Ara transfer bittiği için Avrupa’ya gidemeyecek olan Quaresma, ABD ve Çin’den gelen teklifleri değerlendirecek.

ON İKİ OYUNCU KAZANDIK

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, kulüp olarak altyapıya önem verdiklerini söyledi. Albayrak “Futbol okullarından altyapıya 12 oyuncu kazandırdık. Her ülkeden çocuklarımız vardı. 900’e yakın oyuncu denendi. Avrupa’da birçok yerde futbol okulları açacağız” dedi.