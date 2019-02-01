Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe’nin iki yeni transferi Serdar Aziz ve Tolgay Arslan imzayı attı ve resmen Sarı Kanarya oldu. 3,5 yıllık mukavele yapan Serdar çok mutlu olduğunu söylerken, “Öncelikle Başkanımız Ali Koç’a ve Semih Özsoy Ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte, transferin arkasında çok sağlam durdular” derken, “İşler uzadı ama sonunda formayı giydim. İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim. Kimse merak etmesin. Bu forma altında savaşacağım. Taraftarlarımız bana güvensin. Takımı en kısa zamanda çok iyi yerlere götüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Duygularımı tarif etmek zor. Çünkü buraya gelirken çok zor bir süreçten geçtim” dedi.

KARARI ÇABUK VERDİM

3,5+1 yıllık sözleşmeye imza atan Tolgay Arslan ise, “Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar çok sabırlı kaldım. Kararımı daha önceden vermiştim ve bu kararın arkasında durdum. Bana göre Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük camiası. Yurt dışından da teklifler geldi ama ben kararımı vermiştim. Menajerim, ‘Fenerbahçe seninle ilgileniyor’ demişti, bende bir ışık yandı. O anda her şey karanlıktı ve sadece Fenerbahçe’yi gördüm. Burada oynamak istedim. Bu kararı çok çabuk verdim. Taraftarla beraber çok güzel anlar yaşayacağız. Maçları takip ediyorum. Son maçta 32 bin taraftar geldi bu stada. Onlar daha iyisini hak ediyor. Biz de bunun için savaşacağız. İnşallah futbolu burada bırakırım” ifadelerini kullandı.

FORVET PLANI TUTMADI

Fenerbahçe ara transferde sadece golcü hedefini tutturamadı. Islam Slimani, kulüp bulamayınca elde kaldı. Sarı-lacivertlilerin, transferi için uzun süre uğraştığı Şilili Nicolas Castillo ise 9 milyon avroya Benfica’dan Meksika’nın Club America ekibine transfer oldu.

10 NUMARA MİHA ZAJC

Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği on numarayı Fenerbahçe, İtalya’da buldu. Sarı-lacivertliler, Seri A ekiplerinden Empoli’nin 24 yaşındaki yıldızı Miha Zajc’ı kadrosuna kattı. Sloven oyuncu, Sportif Direktör Damien Comolli’nin katıldığı törende 4,5 yıllık anlaşmaya imza attı. Futbolcu için Empoli’ye 3,5 milyon avro ödenmesinin yanı sıra, aynı takımda kiralık olarak forma giyen Salih Uçan’ın haklarından vazgeçildi. Slovenya Millî Takımı’nda da oynayan Zajc “Kariyerimde en büyük adım. Taraftarımızla birlikte çok kupalar kazanacağız” derken, Comolli de, “Tam hocamızın istediği tarzda bir oyuncu aldık” sözlerini kullandı.