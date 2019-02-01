Fenerbahçe’nin yeni transferi Serdar Aziz’e sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Göztepe maçı öncesinde ısınmada yer alan Aziz’i Fenerbahçe taraftarları tribüne çağırdı. Tribünleri selamlayan Serdar, Fenerbahçe armasını öperek taraftara cevap verdi. 