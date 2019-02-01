Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 86-82 kaybetti.

Bu sonuçla, yeşil-siyahlılar 18. kez mağlup oldu, Real Madrid ise 17. galibiyetini elde etti.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken hücumda tempolu oynayan Real Madrid, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan İspanyol ekibi, hücumda skor üretmekte sorun yaşayan Darüşşafaka Tekfen karşısında 13. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 18-30. Douglas'la arka arkaya sayılar bularak hücumda ritmini bulan yeşil-siyahlılar, 18. dakikada farkı 7 sayıya (36-43) indirdi. Çeyreğin son bölümlerinde hücumda yeniden toparlanan Real Madrid, soyunma odasına 15 sayılık (53-38) üstünlükle girdi.

İkinci yarı tempolu başladı. Darüşşafaka Tekfen, dış atışlardan Douglas, Evans ve Muhammed Baygül ile isabetler bularak oyuna tutunmaya çalışsa da hücumda pota altını iyi kullanan Real Madrid, son çeyreğe 72-59 önde gitti.

Darüşşafaka Tekfen, dördüncü periyoda savunmada ve hücumda oldukça etkili başladı. Evans, Muhammed Baygül ve Kartal Özmızrak'ın basketleriyle 7-0'lık seri yakalayan yeşil-siyahlılar, 32. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 66-72. Taraftarının da desteğini arkasına alan yeşil-siyahlı ekip, top kayıpları yapan ve hücumdaki temposunu kaybeden Real Madrid karşısında bitime 2 dakika 31 saniye kala Evans'ın pota altından bulduğu basketle farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 79-80. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Darüşşafaka Tekfen, bitime 38 saniye kala Douglas'ın üç sayılık basketiyle eşitliği sağladı: 82-82. Real Madrid, Tavares'in serbest atış isabetleriyle skor üstünlüğünü (82-84) eline aldı. Kalan sürede serbest atışlardan sayılar bulan İspanyol ekibi, final hücumunda skor üretemeyen yeşil-siyahlıları 86-82 mağlup etti.

Öte yandan, Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal karşılaşmayı saha kenarındaki koltuklardan takip etti.