Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezonun arka arkaya kazanılan ilk maçı olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’nin bugüne kadar oynadığı futbolun üstüne çıkmak ve bunu daha iyi oynamak için son haftalarda gelişmek üzere oldukça fazla çaba harcıyoruz. Oyunu zaman zaman tutup yükseltebiliyoruz. Onun sürekliliğini uzatamıyoruz. Bunu uzattığımız zaman içerisindeki temposunu yükselttiğindeki, iştahı kabarmış oynadığı zaman bu zevki taraftara veren adına gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu zamanda üst üste oynadığımız bu iki maçın kazanılmasıyla geçildi. Oyuna giren oyuncuların katkılarıyla bunu daha da yükselterek saha içi verimliliğini taraftarın büyük desteği ve ilgisiyle her geçen gün geliştirerek devam etmeye çalışacağız. Bu sezon üst sıralarda yer konusunda sıkıntı çekeceğiz ama en azından şampiyon gibi oynayan bir takımın duruşuyla oynayan bir Fenerbahçe gerekli ve her zaman böyle olmalı. Biz bu karakteri ortaya koyacağız. Bu karakterle gelişen oyunumuzu hak ederek kazandığımız maçlara dönüştüreceğiz” dedi.



“FENERBAHÇE İÇİN HER ZAMAN 3 PUAN GEÇERLİDİR”

Maç kazandıkça ve kendine olan güven arttıkça rekabetin üst düzey olacağını belirten Yanal, “Bu üst düzey rekabette belki Avrupa’da belki gündem, belki konu olacak. Avrupa’da B listesinde olan takımlarız. A listesinde ise sınırlı sayıda oyuncu var ve birçok oyuncumuzu sınırlı sayıda olduğu için kullanamayacağız. Yaptığımız seçimlerde sonuca göre değerlendireceğiz. Bu rekabeti ligde takım olarak iyi kullanacağız. Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu takımla sergilenecek bir takımla istediği için Saha içerisinde nasıl puan alacak Fenerbahçe bunu her zaman yapacak. Fenerbahçe için 3 puan geçerlidir. Bunu haysiyetli düzgün ve karakterli bir şekilde almak gerekecek. Burada rekabette oyuncuların performansı artacak. Özellikle orta sahadaki dinamizm bu rekabeti çok iyi hale getirecek. Forvette de savunmada da böyle olacak. Bu dinamizmde öne çıkan oyuncular önümüzdeki sezonunda alt yapısını oluşturup her türlü güçlü oyuncular olacak” diye konuştu.



“MOSES’IN DAHA DA GELİŞMESİ GEREKİYOR”

Moses ile ilgili sorulan soruya cevap veren Ersun Yanal, “Forvet oyuncusu sağ sol önemli değil savunmada oynayabiliyor. Şu anda bence performansının çok daha başında. Savunma geçişlerinde ve ataklarındaki disiplinli dönüşlerin daha da gelişmesi gerekiyor. Takdir edersiniz ki takımında çok uzun süre zaman alamayan ve bizim içerimizde yükselecek bir oyuncu. Beklentilerimiz fazla” ifadelerini kullandı. Adebayor ile görüşme olduğuna dair soruya da cevap veren tecrübeli teknik adam, “Adebayor ile maçta 10 metre yaklaştık. Onun dışında hiçbir yerde yaklaşmadık. Hiç de ilgilenmedim. Değerlendirmede olmadı” diye ifade etti.



“SLİMANİ RİTİM YAKALAYAMADI”

Slimani’nin oyun anlamında ritim yakalayamadığını söyleyen Yanal, “Bugün onun kariyerindeki bir oyuncuyu bizim ülkemizden başka bir takım transfer etseydi hepimiz kariyerine saygı duyup bir dönem çok goller atan oyuncuyu heyecanla beklerdik. Oyuncumuz ilk yarıda ritim yakalayamadı. Gol atmak tekrarlamak en çok istenilen şeylerdir. Evet yıprandı. Taraftarımız üzüldü. Bağlar zayıfladı gitme noktasına geldi ama takım bulamadı ve bizim oyuncumuz. Oda bize katkıda bulunmak isteği arzusu çalıştığı içerisinde faydalanmak içinde son noktaya kadar imkanlarımızı değerlendireceğiz. Böyle bir lüksümüz yok. Oda mücadele etmek zorunda. Belki şuanda hoş karşılamıyoruz. Ama Fenerbahçe kazandıkça oda istediği arzu ettiği bir noktaya ulaşır. Kendi gayreti ve çabasına bağlı olarak bizim aramızda yeri var” şeklinde konuştu.



“EN ÇOK PUANLARI TOPLAMAK HEDEFİMİZ”

Fenerbahçe’nin takım olmakta olduğunu söyleyen Ersun Yanal, “Bu takım olma konusunu performansa dönüştürmekte sıkıntı çekti. En iyi oyuncuları bir araya toplayabilirsiniz ama bunu performansa dönüştürmek başka bir boyut. Bunu hızlı bir şekilde dönüştürüp puanlara ihtiyacımız var. Ben bu zaman dilimini hızlandırmak çabuklaştırmak, kazanmak için sahaya çıkmak adına çalışmaları hızlandırmak adına en kısa zamanda yapmaya çalışıyorum. En çok puanları toplamak hedefimiz. Fenerbahçe’nin başka bir hedefi olamaz. Oynayacağımız şimdi Kayseri spor maçı var. Konya maçında da, Beşiktaş maçında da Fenerbahçe aynısını yapacak” diye belirtti.



“FUTBOLUN GERÇEĞİ TARAFTARDIR”

Maalesef bizim düşündüğümüz gerçeklerle taraftarımızın düşünceleri aynı olmuyor diye konuşan tecrübeli teknik adam, “Çok farklı düşündüğümüz bir şeyi farklı algılayıp yönetebiliyoruz. Futbolun bir gerçeği var oda taraftar. Bunlar elbette ki taraftarımızın hoşlandığı istediği tarz futbol oynayan bir takım olmak belirleyici bir özellik. Bizim takımımızın da sahaya çıkan, kazanmak için her türlü mücadeleyi veren hatta bu mücadele saygı gördüyse mağlup olsa da alkışlanan bir tarza sahip. Geriye döndüğümüzde bakarsak bir ritim yakalayamadık. Benzia önemli bir oyuncu. O ritmi yakalamak konusunda önde bir süreç var ama zaman çok kısa. 1 hafta bazen 3 aya bedel. 3 hafta yaşadıklarınızı 1 yıl yaptığınız şeylerle değerlendirebiliyordunuz” dedi.



"TARAFTAR BAŞIMIZIN TACI"

Fenerbahçe taraftarlarının idman ziyareti hakkında sorulan soruya cevap veren Yanal, “Maçta bile yere bakıyorum. Sen bazen öyle bir fotoğraf çekersin ki elini farklı yaparsın gözüne sokmuş gibi durur. Taraftar bizim başımızın tacı. Taraftar bu işin sahibi. Bunlar hep olacak. Biz Fenerbahçe’nin varlığını gücünü taraftardan alıyoruz. Bu iş taraftarsız olmuyor. Böyle güçlü bir taraftarla sahaya çıkmak keyif veriyor. Fenerbahçe’nin forvetleri elbet çok güçlü ama bir ritim yakalayamadık. Takım olamadık. Artık o süreç bitti şimdi yükselme zamanı” diye belirtti.